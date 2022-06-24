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    Суспільство

    Спека, але з дощами: синоптики розповіли, яким областям готувати парасольки

    Температура повітря впродовж дня становитиме +25..+30 градусів - Спека, але з дощами: синоптики розповіли, яким областям готувати парасольки
    Температура повітря впродовж дня становитиме +25..+30 градусів

    Вихідними пройдуть дощі по окремими областям України

    Вихідні в Україні повернуть теплу до спеки повітряну масу. Температура повітря впродовж дня становитиме +25..+30 градусів, завтра, 25-го червня місцями на Півночі та в Центрі +22+25 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

    «У суботу найбільш ймовірні, з грозами, пройдуть у східних, центральних областях, трохи зачеплять Північ, у західних областях завтра сухо. Південна частина буде в дощах найближчої ночі, а завтра вдень лише в Криму затримається вологе повітря», – зазначила Діденко.

    Карта повітряних мас над Європою

    Карта повітряних мас над Європою

    Синоптикиня повідомляє, що дощі 26-го червня можуть линути в будь-якому місці, в будь-який час.

    «Парасольку над головою, клейоночку на травичку – візьміть про всяк випадок. Тобто, атмосфера в неділю очікується нестійкою, але щоб якісь тривалі зливи – то навряд», – зазначила синоптикиня.

    У Києві завтра, в суботу, місцями можливий дощ з грозою. Температура повітря підвищиться до +26 градусів.
    У неділю ймовірність дощу менша (може, вже аж ввечері), спеки – більша, до +29 градусів. Вітер у столиці східний, північно-східний, помірний.

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    Теги: вихідні росія окупанти війна спека Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
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    Спека, але з дощами: синоптики розповіли, яким областям готувати парасольки