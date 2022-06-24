Спека, але з дощами: синоптики розповіли, яким областям готувати парасольки

Вихідними пройдуть дощі по окремими областям України

Вихідні в Україні повернуть теплу до спеки повітряну масу. Температура повітря впродовж дня становитиме +25..+30 градусів, завтра, 25-го червня місцями на Півночі та в Центрі +22+25 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

«У суботу найбільш ймовірні, з грозами, пройдуть у східних, центральних областях, трохи зачеплять Північ, у західних областях завтра сухо. Південна частина буде в дощах найближчої ночі, а завтра вдень лише в Криму затримається вологе повітря», – зазначила Діденко.

Карта повітряних мас над Європою

Синоптикиня повідомляє, що дощі 26-го червня можуть линути в будь-якому місці, в будь-який час.

«Парасольку над головою, клейоночку на травичку – візьміть про всяк випадок. Тобто, атмосфера в неділю очікується нестійкою, але щоб якісь тривалі зливи – то навряд», – зазначила синоптикиня.

У Києві завтра, в суботу, місцями можливий дощ з грозою. Температура повітря підвищиться до +26 градусів.

У неділю ймовірність дощу менша (може, вже аж ввечері), спеки – більша, до +29 градусів. Вітер у столиці східний, північно-східний, помірний.