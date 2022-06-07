У херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух

Внаслідок вибуху постраждала працівниця закладу

У ресторані тимчасово окуповано Херсону стався вибух. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, передає «Громадське».

Зазначається, що у цьому закладі з перших днів окупації міста часто обідали високопосадовці окупаційної адміністрації.

Інцидент стався у ресторані Nostalgie. За словами Лагути, внаслідок вибуху отримали поранення люди, які перебували у ресторані. Хто саме постраждав, Лагута не уточнив. Водночас загиблих немає.

Речниця Національної поліції області Тетяна Скуба повідомила «Суспільному» про поранення працівниці закладу.

«Наразі відомо, що поранена офіціантка закладу. За фактом вибуху в місті Херсоні ресторану внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст 115 Кримінального кодексу України, а саме «замах на вбивство двох та більше осіб», – розповіла Скуба.

Ведеться досудове розслідування.

Нагадаємо, 30 травня ввечері вулицями Херсона їздив агітаційний автомобіль із гучномовцем, організований російськими окупантами. Із гучномовця херсонцям розповіли, що «зв'язок у місті відімкнула українська влада», «скоро росіяни розгорнуть свій зв'язок, який допоможе врятувати містян від української пропаганди».