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    Суспільство

    У херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух

    Вибух стався у ресторані Nostalgie - У херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух
    Вибух стався у ресторані Nostalgie
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок вибуху постраждала працівниця закладу

    У ресторані тимчасово окуповано Херсону стався вибух. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, передає «Громадське».

    Зазначається, що у цьому закладі з перших днів окупації міста часто обідали високопосадовці окупаційної адміністрації.

    Інцидент стався у ресторані Nostalgie. За словами Лагути, внаслідок вибуху отримали поранення люди, які перебували у ресторані. Хто саме постраждав, Лагута не уточнив. Водночас загиблих немає.

    Речниця Національної поліції області Тетяна Скуба повідомила «Суспільному» про поранення працівниці закладу.

    «Наразі відомо, що поранена офіціантка закладу. За фактом вибуху в місті Херсоні ресторану внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст 115 Кримінального кодексу України, а саме «замах на вбивство двох та більше осіб», – розповіла Скуба.

    Ведеться досудове розслідування.

    Нагадаємо, 30 травня ввечері вулицями Херсона їздив агітаційний автомобіль із гучномовцем, організований російськими окупантами. Із гучномовця херсонцям розповіли, що «зв'язок у місті відімкнула українська влада», «скоро росіяни розгорнуть свій зв'язок, який допоможе врятувати містян від української пропаганди».

    Теги: вибух росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух