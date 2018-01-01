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    У Києві «Національні дружини» не мають право займатися охороною порядку

    Отримати дозвіл на охорону порядку в столиці дружинники планують найближчим часом
    Організація «Національні дружини» не має права займатися охороною порядку в Києві, бо у цьому місті вона офіційно не визнана громадським формуванням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав командир «Національних дружин» Ігор Михайленко. За його словами, «Нацдружини» готують документи для
    • Вчора, 23:59
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    <p class="MsoNormal"><span lang="UK">Командир &laquo;Національних дружин&raquo; Ігор Михайленко<o:p></o:p></span></p> <h1 style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-family: 'Fira Sans', sans-serif; line-h

    Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко

    Отримати дозвіл на охорону порядку в столиці дружинники планують найближчим часом

    Організація «Національні дружини» не має права займатися охороною порядку в Києві, бо у цьому місті вона офіційно не визнана громадським формуванням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав командир «Національних дружин» Ігор Михайленко.

    За його словами, «Нацдружини» готують документи для відповідної реєстрації, у деяких районах уже передали ці документи до відповідних інстанцій.

    «У Києві небагато громадських формувань, п’ять чи сім, які начебто займаються охороною громадського порядку. Я знайомий з «Муніципальною вартою Києва». Але чим саме вони займаються, я не знаю, не відслідковую», — говорить Михайленко.

    Він додає, що знає багато АТОвців, які переймалися цим питанням, і які намагалися до цього долучити «Нацдружини».

    «Ми не долучалися, не знайшли з ними спільної мови. Вони йдуть своєю дорогою, ми своєю. Конфліктних ситуацій у нас ніколи не було, я сподіваюсь, що не буде», — зазначив Михайленко.

    Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета — охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут

    документи Національні дружини Ігор Михайленко
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