У Києві «Національні дружини» не мають право займатися охороною порядку

Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко

Отримати дозвіл на охорону порядку в столиці дружинники планують найближчим часом

Організація «Національні дружини» не має права займатися охороною порядку в Києві, бо у цьому місті вона офіційно не визнана громадським формуванням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав командир «Національних дружин» Ігор Михайленко.

За його словами, «Нацдружини» готують документи для відповідної реєстрації, у деяких районах уже передали ці документи до відповідних інстанцій.

«У Києві небагато громадських формувань, п’ять чи сім, які начебто займаються охороною громадського порядку. Я знайомий з «Муніципальною вартою Києва». Але чим саме вони займаються, я не знаю, не відслідковую», — говорить Михайленко.

Він додає, що знає багато АТОвців, які переймалися цим питанням, і які намагалися до цього долучити «Нацдружини».

«Ми не долучалися, не знайшли з ними спільної мови. Вони йдуть своєю дорогою, ми своєю. Конфліктних ситуацій у нас ніколи не було, я сподіваюсь, що не буде», — зазначив Михайленко.

Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета — охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут