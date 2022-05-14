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    Українці у «Дії» можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти»

    Участь в опитуванні можна взяти до 21 травня - Українці у «Дії» можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти»
    Участь в опитуванні можна взяти до 21 травня
    фото з відкритих джерел

    У «Дії» вийшло нове опитування щодо дизайну наступної марки «Укрпошти»

    У додатку «Дія» сьогодні, 14 травня, вийшло нове опитування, де українці можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

    «Перша поштова марка з «Русскім воєнним кораблем» стала відомою на весь світ. Отже, яким буде наступний дизайн воєнної марки, – можна обрати в «Дії», – зазначив Федоров.

    Для цього потрібно зайти в розділ «Послуги» в додатку «Дія», обрати «Опитування» та віддати свій голос.

    Участь в опитуванні можна взяти до 21 травня. Результати будуть оголошені 22 травня.

    Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

    20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

    Теги: росія окупанти війна українці Україна Telegram корабль Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Українці у «Дії» можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти»