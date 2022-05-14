Українці у «Дії» можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти»

Участь в опитуванні можна взяти до 21 травня

У «Дії» вийшло нове опитування щодо дизайну наступної марки «Укрпошти»

У додатку «Дія» сьогодні, 14 травня, вийшло нове опитування, де українці можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Перша поштова марка з «Русскім воєнним кораблем» стала відомою на весь світ. Отже, яким буде наступний дизайн воєнної марки, – можна обрати в «Дії», – зазначив Федоров.

Для цього потрібно зайти в розділ «Послуги» в додатку «Дія», обрати «Опитування» та віддати свій голос.

Участь в опитуванні можна взяти до 21 травня. Результати будуть оголошені 22 травня.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.