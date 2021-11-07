Українців атакують змії у ванних через каналізацію (відео)

Один з жителів Рівного виявив у своїй ванній кімнаті змію, яка вилазила з системи зливу і переливу

У Рівному місцеві жителі скаржаться на змій, які проникають в їх ванні через каналізацію. Відеозаписи інциденту були опубліковані в мережі.

Наприклад, один з жителів Рівного, виявив у своїй ванній кімнаті змію, яка вилазила з системи зливу і переливу.

У ролику можна побачити, як змія застрягла в отворі сітки-клапана і не могла вибратися. Господар будинку акуратно відкручував гвинт на ванній, щоб дістати звідти плазуна.

Крім того, нещодавно мешканка Рівного виявила змію на проспекті Миру біля будинку №4.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій.