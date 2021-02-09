В Україні почастішали самогубства дітей

Директорка столичної школи звернулась до батьків

Сьогодні, разом зі стрімким розвитком можливостей, які дає нам інтернеті, дуже гостро постає питання безпеки в мережі. Особливо це стосується дітей, які в підлітковому віці легко потрапляють під вплив інтернет-шахраїв.

Підлітки в інтернет-простірі мають широке поле для реалізації: блогер, глядач, споживач. «Перший досвід душевних переживань, перше кохання – і крихка дитяча свідомість, яку підштовхують куратори інтернет груп-самогубців не витримує і приймає хибне рішення… Батьки, ми маємо знати, хто поруч із нашими дітьми, із ким вони спілкуються, який інтернет-контент вони споживають», – застерігає директорка однієї київської школи Ірина Чернилевська на своїй сторінці у Facebook.

Адже саме в її гімназії сталася подія, яка потрясла усе місто. Юна, перспективна, успішна учениця, раптом пішла із життя. «Ніка була успішною ученицею, майже відмінницею, ніяких конфліктів, писала чудові вірші, малювала… Її творча натура шукала себе… Ніка шукала і Ніку знайшли...Те, що сталося, як на мене, є результатом її психологічної неготовності, відсутності життєвого досвіду і результатом впливу соціальних мереж…», – зазначає педагог.

Директорка школи закликає і застерігає батьків бути пильними до того, як їхні діти проводять час, особливо чи спить вночі, чи не переписується з кимось в мережі. «Дітей заманюють у закриті групи, де вони отримують завдання часто містичного характеру», – застерігає Чернилевська.

Вона також радить проглядати паперові записи дітей, малюнки, акаунти й сторінки мереж учнів. Як тільки щось насторожує, обов’язково в спокійній формі поговорити з дитиною. Адже це все може допомогти вберегти дитину від хибного кроку у невідоме.