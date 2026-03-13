В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня

Синоптики прогнозують теплу погоду під впливом поля високого атмосферного тиску

У суботу, 14 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса, тому опадів не очікується.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни до 17°.

У Київській області та столиці малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.