Від коронавірусу помер головний педіатр Львова



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Головний педіатр Львова Богдан Остальський помер від коронавірусу

Остальський тривалий час лікувався від коронавірусу

13 вересня після тривалого лікування від коронавірусу помер головний педіатр Львова, головний спеціаліст відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради Богдан Остальський. Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Богдан Романович Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради», - йдеться в повідомленні.

Львівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Остальського.

Свої співчуття висловив також міський голова Львова Андрій Садовий. «Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам’ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з Вами, Богдане Романовичу. Вічна пам’ять!», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 154335 випадків Covid-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордну захворюваність на коронавірус в світі за добу.

За інформацією ВООЗ, за останню добу в світі 307 930 нових випадків Covid-19. Більшість з них припадають на Індію (94,3 тисячі), США (45,5 тисяч) і Бразилію (43,7 тисячі). Також більш десяти тисяч випадків за добу виявлено в Іспанії (12,1 тисяч) і Аргентині (11,5 тисяч).

Всього за останню добу померли 5537 пацієнтів по всьому світу.