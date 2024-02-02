Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону

Христина Петренко
glavcom.ua
«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону
З 2022 року Філімонов був командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі»
фото з відкритих джерел

Сергій Філімонов був керівником київського осередку партії «Національний корпус»

Новим командиром батальйону «Вовки Да Вінчі» став Сергій Філімонов. Про це стало відомо з відкритого листа-звернення Ініціативної групи з протидії допуску російських спортсменів, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор 2024 у Парижі. 

Лист-звернення до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійських Ігор вже підписали десятки українських спортсменів, серед яких і кандидат в майстри спорту з вільної боротьби Сергій Філімонов. 

У листі під номером 249 значиться його ім'я та вказана посада: командир батальйону «Вовки Да Вінчі». 

«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону фото 1

 

Нагадаємо, 7 березня на Донбасі в бою загинув легендарний «Да Вінчі». Дмитро Коцюбайло був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади «Вовки Да Вінчіі» та одним із наймолодших Героїв України. 

Що відомо про Сергія Філімонова

Сергій Філімонов – український військовий та громадський діяч, ветеран «Азова», лідер неформального молодіжного руху «Гонор», колишній керівник київського осередку «Цивільного Корпусу Азов» та київського осередку партії «Національний корпус», організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в’язнів та жертв політичних злочинів. 

Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова «Носоріг».

З 2022 року – командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі».

Сергій Філімонов також був одним з головних підозрюваних в організації акції протесту на Банковій на підтримку Сергія Стерненка. Акція відбулась 20 березня 2021 року під Офісом президента. Філімонову навіть вручили підозру

Нагадаємо, у день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Читайте також: Неонацисти, хулігани чи митці? Інтерв’ю з головним підозрюваним в організації безладу на Банковій
Теги: вовки да вінчі Сергій Філімонов Національний корпус ветеран акція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На зустрічі ви зможете поділитися своїм досвідом та емоціями, знайти підтримку та розуміння у своїх побратимів і посестер, отримати фахову допомогу
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Київ Мілітарі Хаб – місце для підтримки та емоційної безпеки, де вас розуміють
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Люди кажуть, що їм продовжують надходити платіжки на опалення по 6, 10, 12 та навіть 37 тисяч рублів
Живемо як у блокадному Ленінграді: росіяни замерзають та просять Путіна допомогти (відео)
10 сiчня, 11:54
ПП «Медика-Шегині», 7 січня 2024 року.
Попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок
8 сiчня, 13:43
Росіяни можуть робити масовані ракетні обстріли без повітряної розвідки й таких літаків як А-50, однак, це дуже складно.
Пауза в масованих атаках: військовий розповів, що стало причиною
22 сiчня, 16:30
Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора Групи «Метінвест»
Найбільший металургійний холдинг України використовує американський досвід адаптації ветеранів
24 сiчня, 17:51

Суспільство

«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону
«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону
«Буде колапс судової системи». Юрист попередив про наслідки посилення повноважень ТЦК
«Буде колапс судової системи». Юрист попередив про наслідки посилення повноважень ТЦК
Стрітення Господнє: привітання, листівки та вірші
Стрітення Господнє: привітання, листівки та вірші
Старійшина української політики Юхновський закликав Зеленського оголосити ще одну мобілізацію
Старійшина української політики Юхновський закликав Зеленського оголосити ще одну мобілізацію
Скільки компаній в Україні виготовляють безпілотники – відповідь Шмигаля
Скільки компаній в Україні виготовляють безпілотники – відповідь Шмигаля
Посилення мобілізації. Військова адвокатка вказала на позитивні моменти нового законопроєкту
Посилення мобілізації. Військова адвокатка вказала на позитивні моменти нового законопроєкту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
14K
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
12K
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
11K
ЗСУ прокоментували атаку авіації на військовий аеродром у Криму
9404
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
8286
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 05:50
Стрітення Господнє та День Бабака. Які свята відзначаємо 2 лютого
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua