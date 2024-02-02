«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону

З 2022 року Філімонов був командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі»

Сергій Філімонов був керівником київського осередку партії «Національний корпус»

Новим командиром батальйону «Вовки Да Вінчі» став Сергій Філімонов. Про це стало відомо з відкритого листа-звернення Ініціативної групи з протидії допуску російських спортсменів, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор 2024 у Парижі.

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Лист-звернення до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійських Ігор вже підписали десятки українських спортсменів, серед яких і кандидат в майстри спорту з вільної боротьби Сергій Філімонов.

У листі під номером 249 значиться його ім'я та вказана посада: командир батальйону «Вовки Да Вінчі».

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Нагадаємо, 7 березня на Донбасі в бою загинув легендарний «Да Вінчі». Дмитро Коцюбайло був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади «Вовки Да Вінчіі» та одним із наймолодших Героїв України.

Що відомо про Сергія Філімонова

Сергій Філімонов – український військовий та громадський діяч, ветеран «Азова», лідер неформального молодіжного руху «Гонор», колишній керівник київського осередку «Цивільного Корпусу Азов» та київського осередку партії «Національний корпус», організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в’язнів та жертв політичних злочинів.

Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова «Носоріг».

З 2022 року – командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі».

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Сергій Філімонов також був одним з головних підозрюваних в організації акції протесту на Банковій на підтримку Сергія Стерненка. Акція відбулась 20 березня 2021 року під Офісом президента. Філімонову навіть вручили підозру.

Нагадаємо, у день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.