Як перевірити безпечність сайту: поради Держспецзв’язку

Часто зловмисні сайти маскуються під сторінки офіційних органів, компаній чи магазинів

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) дала відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У Держспецзв’язку назвали низку критеріїв, за якими можна перевірити безпечність сайту.

1. Зверніть увагу на те, який протокол використовує сайт.

https – надійний, забезпечує захищене з’єднання, конфіденційність інформації за допомогою шифрування

http – ненадійний

2. Зазвичай ліворуч від веб-адреси за допомогою спеціальних позначок зазначається статус безпеки сайту:

Значок у вигляді закритого замочка в адресному рядку браузера у більшості випадків свідчить про безпечність з’єднання і вказує на те, що використовується SSL-сертифікат безпеки.

Знак оклику замість замочка вказує на те, що з’єднання незахищене, а відвідування такого сайту може бути небезпечним. Через нього зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних або інфікувати пристрій шкідливим програмним забезпеченням. Краще відмовитись від відвідування такої сторінки.

3. Часто зловмисні сайти маскуються під сторінки офіційних органів, компаній, інтернет-магазинів тощо. Тож потрібно звертати увагу і на правильність написання назви веб-сторінки. Різниця може бути лише у одну літеру чи знак. Якщо наповнення веб-ресурсу викликає сумніви навіть за наявності певних знаків безпеки, краще утриматися від введення на ньому будь-яких персональних даних та не завантажувати звідти файлів.

4. Надійні сайти зазвичай мають розділ політики конфіденційності щодо використання даних користувачів. Не шкодуйте часу і ознайомлюйтесь із викладеною там інформацією.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку дали українцям важливі рекомендації щодо того, як розпізнати лист від хакера.

Також повідомлялося, що від початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

До слова, раніше заступник голови Держспецзв’язку визнав: кіберзахист України має слабкі місця.