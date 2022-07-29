Шустер помітив зв'язок Путіна з колумбійським наркокартелем

Російський диктатор користується методами роботи Пабло Ескобара

Інтерес режиму в Росії дуже вузький – зробити так, щоб українці й усі довкола жили в страху. Таку думку в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «Гордон» Дмитрові Гордону висловив телеведучий Савік Шустер.

«Проблема Росії у тому, що вперше в історії, я навіть сказав би, в історії сучасного людства, країною керує картель. Тобто мафія, як колумбійський або мексиканський картель. Замість кокаїну у них газ і нафта, але, загалом, тунелі вони риють. Називають їх «потоками». Дуже зацікавлені в ринку збуту. Вони намагаються купити всіх поліцейських і політиків, яких лише можуть», – акцентував Шустер.

За словами Шустера, позиція російського диктатора Володимира Путіна схожа на погляди колумбійського наркобарона і терориста Пабло Ескобара.

«Я прочитав фразу Пабло Ескобара, який сказав священникові, водночас будучи, як він вважав, переконаним вірянином: «Якщо я не зможу жити в Колумбії, я готовий її підірвати». А Путін каже: «Якщо немає у світі місця для Росії, мені цей світ не цікавий». Чим відрізняються ці фрази? Нічим», – пояснив телеведучий.

Ведучий також розповів, що у діяльності картелю, який керує РФ, є нюанси.

«В (американського гангстера) Аль Капоне був свій бухгалтер – у Путіна є свій Центральний банк. Є Московський патріархат. Для Путіна це одне з державних підприємств, яким керує патріарх Кирило. Це його державне підприємство, він так із цим підприємством і спілкується, і поводиться. У картелю спектр мислення дуже вузький. «Давайте розбомбимо Харків, давайте вдаримо по Вінниці, давайте знесемо з лиця землі Маріуполь, давайте вдаримо по Києву, давайте злякаємо українців, давайте всіх шокуємо, давайте зробимо так, щоб усі боялися, всі жили у страху». Пабло Ескобар робив точно те саме у Колумбії. Мексиканські картелі роблять те саме на своїх територіях», – наголосив Шустер.

Раніше телеведучий Савік Шустер висловив жаль у зв'язку з рішенням бізнесмена Ріната Ахметова про вихід із медіабізнесу.

До слова, відомий український журналіст Савік Шустер практично повністю припинив свою медійну діяльність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Журналіст більше не з'являється на публічних заходах, а також припинили вихід випуски його ток-шоу.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

Пізніше стало відомо, що усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

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