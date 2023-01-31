У небі над Європою було зафіксовано таємний літак, що вилетів з України
Аналітик Амелія Сміт зробила припущення, що борт може належати ВПС України, та можливо перевозить бойову техніку чи війська
У небі над Європою було помічено невідомий літак, який вилетів із території Західної України. Про це свідчать дані сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar.
За його інформацією, близько 6:30 за київським часом у вівторок, 31 січня, повітряне судно здійснило зліт із Львівської області – в районі початку його маршруту, зокрема, розташовані два аеродроми – Цунев та Черляни (другий також відомий також під назвою Ягеллон).
Набравши висоту, лайнер попрямував у бік Європи: оминаючи південну частину Польщі, Чехію та Німеччину , він досяг Франції . Через чотири години польоту літак, ймовірно, приземлився на аеродромі Лонь-Емеренвіль, розташованому за 28 кілометрів на південь від Парижа – цей аеродром є цивільним, і приймає приватні судна.
Відомо, що швидкість руху транспортного засобу в середньому становила 350 кілометрів на годину, висота польоту – шість кілометрів. Також зазначено, що борту було присвоєно код 50FFD8 – як правило, ця ідентифікаційна адреса не змінюється, проте її можна перепрограмувати та переміщати з одного літака на інший. Іншої інформації про лайнер на разі немає.
Втім, аналітик Амелія Сміт, яка відстежує дані про перельоти та авіаінциденти, зазначила в своєму Twitter, що у 2021 році рейс з аналогічним кодом здійснював військово-транспортний літак Ан-26 ВПС України.
Цей борт призначений, зокрема, для перевезення бойової техніки та військ. Його максимальна круїзна швидкість становить 435 кілометрів на годину, а висота польоту – 7,3 кілометри.
Нагадаємо, для захисту своєї території від Росії Україна потребує до 200 багатоцільових винищувачів, щоб замінити ними морально і фізично застарілі літаки, які зараз є на озброєнні.
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