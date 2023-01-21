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У Соледарі поранено відому кремлівську пропагандистку (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Соледарі поранено відому кремлівську пропагандистку (відео)
Біля Соледара поранено кремлівську пропагандистку, яка перебувала там із «вагнерівцями»
фото з відкритих джерел

Єлсукова перебувала у Соледарі у складі групи російських воєнкорів, і вся група потрапила під обстріл

20 січня в Соледарі зазнала серйозного поранення воєнкор пропагандистського інтернет-видання Readovka Анастасія Єлсукова. Про це повідомило саме видання.

Повідомляється, що у російської пропагандистки сильно пошкоджено коліно та стегно.

Єлсукова перебувала у Соледарі у складі групи російських воєнкорів, і вся група потрапила під обстріл. Найманці «Вагнера» доправили її до лікарні у Первомайську.

Зазначимо, що зрадниця Єлсукова почала висвітлювати російське вторгнення в Україну практично одразу після його початку. Сама вона є уродженкою окупованого ще 2014 року Луганська. Займалася створенням матеріалів про так званий «референдум» про приєднання захоплених територій до РФ, а також про те, як нібито покращується життя в зруйнованих росіянами містах.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

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