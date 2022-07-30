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Зеленський звернувся до тих, хто «не витримує те зло, яке бачить»

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 00:11 glavcom.ua
Зеленський звернувся до тих, хто «не витримує те зло, яке бачить»
Зеленський заявив, що російський терор скерований на те, щоб зламати українців
фото: Офіс президента

Президент закликав українців бути мобілізованими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повинні триматись, бути мобілізованими і повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги.  Про це глава держави сказав у відеозвернені 29 липня.

Глава держави зазначив, що російський терор скерований на те, щоб зламати внутрішню силу українців.

«Російський терор направлений передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші оборонці дуже міцні, такими ж міцними маємо бути і ми з вами. Наші емоції, наша спільна воля боротися повинні бути сильними до самої нашої перемоги», – заявив президент.

Він наголосив – щоб не робили окупанти, як би вони не намагалися зламати наш дух, ми повинні триматись, бути мобілізованими і повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги. 

«Якщо хтось із вас відчуває, що не витримує того зла, яке бачить, подумайте, як іще особисто ви можете допомогти обороні України. Допомагайте ЗСУ! Доносьте світу факти про російський терор! І переконуйте всіх, кого знаєте в країнах-партнерах, щоб збільшували допомогу Україні. Ми обов’язково переможемо. Але до цього треба дійти. Нам усім разом. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору! Вічна слава кожному й кожній, хто знищує цих окупантів!» – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. 

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. 

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.

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Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ окупанти

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