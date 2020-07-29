Схема, як шахраї заволоділи будинком в центрі Києва і як через Київраду намагаються легалізувати оборудку



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Випадки протиправного заволодіння нерухомим майном громадян – досить поширене явище в сучасній Україні

На жаль, дуже часто дії злочинців так і залишаються безкарними, бо для здійснення злочину потрібно набагато меньше часу, ніж для того, щоб зібрати всі докази і довести справу до суду. Нижче розглянуто один з яскравих прикладів того, як діють злочинці, що намагаються заволодіти будинком та земельною ділянкою. З цією історією до редакції «Активних Громадян» звернулася родина киян Глигало.



Ця історія трапилася у місті Києві. Злочинців зацікавив одноповерховий будиночок, розташований по вулиці Мічуріна, 34 у Печерському районі Києва. Цей будинок був придбаний лiтньою людиною ще у 1985 році. Як розповідає Роман, дiдусь подарував будинок своїм дітям. У 2017 році, шляхом імовірної підробки договору купівлі-продажу №220, зробленого заднім числом (від 12 лютого 2010 року), шахраї переоформили будинок на громадянку України Галину, 1937 року народження.

«Справжні власники цей договір не підписували і ніколи не бачили цю особу. Саме з цього договору шахраї почали втілення цілої шахрайської схеми, кінцевою метою якої, як виявилося, була приватизація нашої прибудинкової земельної ділянки. Але перш ніж шахраї дійшли до приватизації землі, вони декілька разів переоформляли право власності на будинок, за допомогою державних реєстраторів та приватних нотаріусів», — стверджує Наталія Глигало.

Схема нотаріальних дій надана «Активним Громадянам» родиною Глигало

У грудні 2017 року справжні власники будинку побачили зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно i звернулися до поліції. 07 лютого 2018 року Печерським УП ГУНП в місті Києві було зареєстроване кримінальне провадження №12018100060000578, за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів). У вересні 2018 року кваліфікацію кримінального правопорушення було змінено на ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Слідство просувалося повільно, i щоб його прискорити, потерпілі почали збирати докази самотужки. Вони звернулися до Міністерства юстиції України, щоб з’ясувати, чи дійсно посвідчувався нотаріусом договір №220 від 12 лютого 2010 року. На це було отримано відповідь Головного територіального управління юстиції в м.Києві від 12 червня 2019 року, що у справах нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мойсеєнко Тетяни Олександрівни відсутній договір купівлі-продажу будинку, посвідчений приватним нотаріусом Мойсеєнко Т.О. 12 лютого 2010 року за реєстровим номером 220. Виявлено, що 12 лютого 2010 року за реєстровим номером 220 цим приватним нотаріусом було вчинено іншу нотаріальну дію.

Відповідно до частини 5 ст. 52 Закону України «Про нотаріат», доказом вчинення нотаріальної дії є запис у реєстрі. Частина 4 ст. 334 Цивiльного кодексу України зазначає, що права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону. Таким чином видно, що цей договiр №220 від 12 лютого 2010 року, є підробкою.

Але новий власник, вже компанія «ТРЕНД-ЛЮКС ЛIМIТЕД», 11 лютого 2019 року підготувала документи на розділ будинку на три частини, з використанням адрес вул.Мічуріна 34-А i 34-Б, яких немає у Реєстрі адрес м.Києва. Відсутність таких адрес підтверджено листом Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, а також листом Печерської районної державної адміністрації.

Все це не завадило компанії продати будинок трьом громадянам України: Алексеєву Олегу В’ячеславовичу, Алексеєвій Ользі Петрівні і Папп Степану Івановичу. Відповідні договори купівлі-продажу від 11 лютого 2019 року №№17,18,19 були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зуєвої Н.В.

До цього нотаріусу одразу виникає питання, як можливо було оформити документи на частини будинку з неіснуючими адресами. Відповідно до п.4.1. Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року №337/9394, присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється Департаментом мiстобудування та архiтектури або відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією з подальшим їх внесенням до Реєстру адрес. Приватний нотаріус Зуєва Н.В. при оформленні договорів повинна була витребувати документи, що підтверджують присвоєння об’єктам нерухомого майна адрес, та обов’язково перевірити у Реєстрі адрес наявність поштових адрес: вул. Мічуріна, 34-А та вул. Мічуріна, 34-Б у Печерському районі міста Києва. Оскільки присвоєння таких поштових адрес не здійснювалося, нотаріус Зуєва Н.В. повинна була відмовити у вчиненні нотаріальних дій, а саме – у державний реєстрації договорів від 11 лютого 2019 року №№18,19. Таким чином, реєстраційні дії, вчинені приватним нотаріусом не відповідають п.1 частини першої ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Кульмінація цієї схеми відбулася у листопаді 2019 року, коли Алексеєв О.В., Алексеєва О.П. та Папп С.I. звернулися до Київської мiської державної адмiнiстрацiї з заявами на приватизацію земельних ділянок. У результаті з’явилися три проекти рішень Київради про приватизацію цими громадянами земельних ділянок, дві з яких вказані з неіснуючими адресами: вiд 14.11.2019 №08/230–3320/ПР, від 14.11.2019 № 08/231–3319/ПР і вiд 14.11.2019 № 08/231–3321/ПР.

«Ці проекти рішень про приватизацію земельних ділянок з’явилися на сайті Київради через деякий час після того, як справжні власники будинку подали до Печерського райсуду позовну заяву про витребування свого майна з чужого незаконного володіння, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та визнання прав власності, — продовжує Наталія. — 06 лютого 2020 року ці сумнівні проекти рішень були внесені до порядку денного пленарного засідання Київської міської ради, але депутати зняли ці проекти з порядку денного. У лютому 2020 року, на виконання ухвали Печерського райсуду в місті Києві у справі №757/6799/20-к від 17 лютого 2020 року на об’єкти нерухомості по вул. Мічуріна 34, 34-А i 34-Б накладено арешт. Проте, зараз ці проекти рішень так i залишаються у Київраді i можуть бути внесені до порядку денного наступних пленарних засідань».

Це не перша історія з шахрайськимі діями з приватною власністю на вул. Мічуріна. Мешканці будинку по вул.Мічуріна, 44 намагаються повернути свою земельну ділянку вже 5 років. Читайте «На акції під Кабміном поліція жорстко затримала активіста через чай».

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