Сплюндровані українські банки: хто заплатить за мільярдні афери?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через схеми з використанням коррахунків в Австрії, Ліхтенштейні і Люксембурзі українські банкіри вивели з неплатоспроможних банків близько мільярда доларів

В Австрії і Ліхтенштейні набирає обертів розслідування відмивання грошей, вкрадених в українських вкладників

На березі смарагдового озера на полі для гольфу насолоджуються життям мільйонери і мільярдери. Поряд розкинулися десятки розкішних вілл. Житловий комплекс «Фонтана» у передмісті Відня популярний серед банкірів і олігархів з Росії та України. Свій маленький рай тут знайшов і український агробарон і колишній банкір Олег Бахматюк. Поряд з його віллою сад з басейном. Щоб все це вмістити, Бахматюку, як свідчать документи в австрійському реєстру прав власності, довелося об'єднати дві земельні ділянки.

Час платити за рахунками?

Невдовзі австрійський затишок Олега Бахматюка, утім, можуть потурбувати детективи, що займаються поверненням незаконно виведених активів. Йдеться про зниклі гроші вкладників «ВіЕйБі Банку», власником якого до ліквідації був олігарх. Як повідомив DW заступник директора українського Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков, його установа готує конкурс серед міжнародних юридичних компаній, які візьмуться за розшук активів власників збанкрутілих українських банків по всьому світі і представлятимуть інтереси фонду в іноземних судах та міжнародних арбітражах.

Фонд гарантування вкладів хоче стягнути з власників проблемних банків їхні борги перед державою і вкладниками. »ВіЕйБі Банк» у розпал банківської кризи 2014-2015 років став одним з трьох найбільших банків-банкрутів, поряд з «Дельта Банком» і банком «Надра». Від банкрутства банку Бахматюка, за даними фонду, постраждали 95 тисяч вкладників. Сам бізнесмен в інтерв'ю українським ЗМІ неодноразово заявляв, що готовий був врятувати банк докапіталізацією власним коштом. Утім, Нацбанк, за його словами, не пристав на цю пропозицію.

МВФ тисне на Київ через борги банкірів

Наслідки банкрутства частково стали фінансовим тягарем і для держави. Тому Міжнародний валютний фонд (МВФ), надаючи кредити, вимагає, щоб Україна нарешті змусила власників проблемних банків платити за рахунками. Зокрема, в оприлюдненому у січні цього року меморандумі про співпрацю з МВФ наголошено на зобов'язанні України шукати і відбирати через суд майно колишніх власників банків, відповідальних за доведення фінустанов до банкрутства.

Дотепер Фонд гарантування вкладів подав вже понад 2700 позовів в українські суди через незаконне виведення коштів власниками неплатоспроможних банків у 2014-2015 роках. Загальна сума вимог - 600 мільярдів гривень, у тому числі 66 мільярдів вимоги особисто до власників банків. Утім, похвалитися поки нема чим: повернуто.... 430 тисяч гривень.

Особсто щодо Бахматюка процес стягнення коштів лише розпочинається. Фонд гарантування вкладів готує судовий позов щодо відповідальності власника і топ-менеджменту за борги «ВіЕйБі Банку» за доведення фінустанови до банкрутства.

Поки вкладники штурмували банкомати...

Історія банкрутства »ВіЕйБі Банку» симптоматична. Коли у листопаді 2014 року вкладники штурмували відділення і банкомати, сподіваючись отримати хоч тисячу гривень у рамках денного ліміту, власник фінансової установи, схоже, спромігся вивести з неї десятки мільйонів доларів. Як свідчать документи у судовому реєстрі України, кіпрська QUICKOM LIMITED Олега Бахматюка у день введення до банку тимчасової адміністрації - 20 листопада 2014 року - отримала 45 мільйонів доларів у вигляді дострокового поверненої позики.

Крім того, всупереч забороні Національного банку України (НБУ), як випливає з матеріалів кримінального провадження Національного антикорупційного бюро (НАБУ), банк Бахматюка достроково повернув низці його ж агрокомпаній депозити на загальну суму у 370 мільйонів гривень. Натомість інші компанії, які мали рахунки у банку Бахматюка, залишились біля розбитого корита. А вкладникам з числа фізичних осіб повернули лише до 200 тисяч гривень, гарантованих законом. Кошти з банку виводились невдовзі після того, як «ВіЕйБі Банк» отримав стабілізаційний кредит на 1,2 мільярда гривень від НБУ.

Через Австрію - в офшори

В ті самі дні десятки мільйонів доларів загадково зникли з кореспондентських рахунків «ВіЕйБі Банку» в австрійському Meinl Bank. Детективи НАБУ розслідують виведення у такий спосіб 39,5 мільйонів доларів США. Ці кошти безслідно зникли - також 20 листопада 2014 року - останньої миті перед початком роботи тимчасової адміністрації. Жодних документів, які би підтверджували законність списання коштів з рахунку «ВіЕйБі Банку» немає, а призначення платежу невідоме, зазначено в одному з кримінальних проваджень.

Багато що вказує на те, що гроші могли бути виведені на офшорні компанії, підконтрольні Олегу Бахматюку. До зникнення коштів з даного рахунку здійснювалися платежі в інтересах кіпрських компаній Бахматюка, зокрема, Tanchem Limited і Quickom Limited. Водночас, у прес-службі НАБУ наголосили, що підозрювана особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у суді.

Популярна схема

Виводити кошти проблемних банків з-під контролю тимчасової адміністрації - не винахід Бахматюка і його менеджменту. Схемою виводу грошей з кореспондентських рахунків за кордоном через Meinl Bank, а також низку банків у Ліхтенштейні і Люксембурзі скористалися власники 14 українських банків. Як повідомили DW у Фонді гарантування вкладів, у такий спосіб зникло загалом 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро.

Схема проста: банк в Австрії чи Ліхтенштейні за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним йому офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит - зокрема, Meinl Bank або ліхтенштейнського Bank Frick. Зрештою, кредит не повертається і «гарантійні» кошти з коррахунку перераховуються офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються «операції back-to-back». Вони не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

Масштабне розслідування в Австрії

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank. За кілька років справа набула чималих масштабів. «Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання», - повідомили DW у прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не називають, однак відомо, що серед них є громадяни України. Розслідування за підозрою у відмиванні коштів здійснюються і в Ліхтенштейні, підтвердив DW генеральний прокурор цієї країни.

За інформацією Фонду гарантування вкладів, крім «ВіЕйБі Банку» Олега Бахматюка, десятки мільйонів через австрійський Meinl Bank вивели також, зокрема, з банків «Київська Русь», «Міський комерційний банк» і «Терра Банк». Найбільше же коштів зникло з коррахунків «Дельта Банку» Миколи Лагуна - майже 100 мільйонів через Meinl Bank, ще 115 мільйонів через Bank Frick у Ліхтенштейні і ще понад 200 мільйонів доларів через банки в Австрії і Люксембурзі.

«Зрозуміло, що виведення коштів через кореспондентські рахунки відбувалося за вказівкою топ-менеджерів і власників банку. Вони прекрасно знали, що вони роблять», - зазначив у розмові з DW Віктор Новіков з Фонду гарантування вкладів. Він вказує на те, що власники банків несуть відповідальність за завдання фінустановам шкоди своїм майном. Однак, зазначає Новіков, як правило, з'ясовується, що в них немає в Україні жодного майна. «Треба буде шукати ці активи. Тому ми і наймаємо міжнародні компанії», - каже Новіков.

Тим часом нерухомість Бахматюка...

Віллу Олега Бахматюка в елітному поселенні під Віднем детективам знайти буде нескладно. Адреса українського олігарха вказана у документах однієї з фірм в австрійському реєстрі, яка є «дочкою» кіпрської Quickcom Limited - компанії, що фігурує в українських кримінальних провадженнях про зникнення коштів з рахунків Meinl Bank. Однак формально Бахматюк вже ні до чого: віллу ринковою вартістю приблизною у чотири мільйони євро він подарував своїм неповнолітнім дітям. Сталося це у листопаді 2016 року - за лічені тижні після того, як НАБУ відкрило кримінальне провадження за підозрою у незаконному виведенні грошей з «ВіЕйБі Банку».

Кількома місяцями раніше документи про сумнівні оборудки Meinl Bank австрійським правоохоронцям передала очільниця Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Активістка, утім, не вірить, що в Україну вдасться повернути значну частину виведених коштів. «Чому лише нині наймають детективів на пошук активів за кордоном? Гроші було виведено кілька років тому. Де вони були?», - запитує Каленюк. Вона сподівається, що з цієї банківської афери принаймні зроблять висновки контролюючі органи на Заході і в Україні. Аби у майбутньому вживалися жорсткі санкції до фінансових установ, які вдаються до таких операцій.

Джерело: Deutsche Welle