Фінансовий стан Енергоатому і причини його боргів на ринку електроенергії приховуються – експерт

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і намагається стягнути близько 3 млрд грн заборгованості

Приховування реального стану справ у державної компанії «Енергоатом» призводить до багатомільярдних боргів компанії перед учасниками ринку електроенергії, що дестабілізує сектор в умовах війни, вважає Олег Попенко, голова Асоціації споживачів комунальних послуг.

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За його словами, відповідальність щодо заборгованості в розмірі 18 мільярдів гривень перед держпідприємством «Гарантований покупець» має нести керівництво Енергоатому.

«Останні роки Енергоатом заганяли в збитки і фактично зробили все, щоб він не міг нормально працювати. Абсолютно некеровані процеси, які відбувались в Енергоатомі призвели до того, що на сьогодні ми маємо величезні збитки і як їх покривати та що з ними робити навряд чи хтось скаже», – сказав Попенко.

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За його словами, ніхто не знає реальної ситуації, що відбувається в Енергоатомі.

«Скільки там коштів, які закупівлі ніхто не знає, бо інформація закрита. Нам розповідають байки про те, що там щось зміниться але по факту нічого не змінюється», – зазначив експерт.

Він підкреслив, що борги Енергоатому провокують ріст заборгованості на ринку електроенергії, зокрема перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

«По факту ситуація вже на сьогодні критична… Борги перед інвесторами в зелену енергетику які на 1 квітня 2023 року складали близько 18 млрд гр н і ще не розрахувались навіть за 2022 рік. А ще є борги за 2021 рік», – додав Попенко.

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Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і намагається стягнути близько 3 млрд грн заборгованості.