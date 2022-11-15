Керівник економічної контррозвідки СБУ допоміг російському букмекеру зайти в Україну – ЗМІ

Артем Шило у серпні 2022 року отримав нову посаду в СБУ

За даними журналістів, представник російського бренду 1xBet отримав ліцензію в Україні за сприяння високопосадовця СБУ Артема Шила

Очільник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило причетний до заходу в Україні російського букмекера 1xBet. Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info.

Управління створили на базі колишнього департаменту економічної контррозвідки СБУ, яке ставало частим фігурантом корупційних розслідувань про утиски бізнесу. Його співробітники формують санкційні списки для Ради нацбезпеки і оборони, супроводжувати справи про виведення об’єктів критичної інфраструктури з власності громадян РФ і займаються «дерусифікацією» української економіки. На час війни це одне з ключових управлінь Служби безпеки України.

Як зазначається у розслідуванні, керівника управління Шила називають близьким до заступника керівника офісу президента України Олега Татарова і «смотрящім за залізницею».

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Журналісти повідомляють, що навесні 2022 року, у розпал російсько-української війни, ліцензію на діяльність в Україні отримав представник бренду 1xBet – пов’язане із Шилом ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія».

Власником «ТБК» є колишній банкір Сергій Цибін, статутний капітал компанії – близько 30 млн грн. Водночас за дві ліцензії компанія заплатила 25 та 117 млн грн відповідно.

Цибін раніше володів компанією «Ме-Екстейт», директором якої був Юрій Лазебніков – керівний партнер українського кіберспортивного холдингу TECHIA. Холдинг не приховує співпрацю із 1xBet та називає російського букмекера своїм партнером. Юристом холдингу працює Роман Родін, а його брат Олександр керує «ТБК» як директор.

Іншим керівним партнером TECHIA є Олег Крот, який також є співвласником ТОВ «Дайнлайн Констракшн» – компанії, яка займається проєктуванням екотехнопарку на замовлення холдингу. Іншим співвласником «Дайнлайн Констракшн» донедавна був Сергій Тітов – кум Артема Шила.

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Крім того, юридична компанія «Прикер», яку Шило оформив у 2021 році, коли не перебував на державній службі, зареєстрована за адресою АО «Тарасюк і партнери», власники якого Сергій Тарасюк і Анна Бринь супроводжували ліцензування «ТБК» та захищали компанію у суді.

Ліцензування 1xBet викликало хвилю обурення у суспільстві, адже тоді компанія, власниками якої є росіяни Роман Семіохін, Сєргєй Каршаков і Дмітрій Казорін, отримала б доступ до персональних даних багатьох українців, що могло полегшити російським спецслужбам процес вербування.

Крім того, як зазначають журналісти, такий бізнес ідеально відходить для відмивання корумпованих російських грошей. За відсутності належного контролю з боку Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Зрештою ліцензію все ж відкликали.

«Саме Тітов є тією ланкою, яка «пов’язує» гральний бізнес і Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки (ДКІБ) СБУ. Окрім частки у «Дайнлайн Констракшн», йому також належали частки у ТОВ «АС Партнерс» і «Третя Хвиля». Іншим співвласником компаній була дружина начальника ДКІБ Тетяна Климчук», – розповідають розслідувачі.

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Нагадаємо, раніше вийшло розслідування Bihus.Info, у якому йшлося, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко після гучного скандалу довкола автомобіля, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і, який він використовував як службовий, запевнив, що передасть машину на фронт.