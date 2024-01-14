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PepsiCo заборонила будь-які згадки про війну в Україні у своїй рекламі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
PepsiCo заборонила будь-які згадки про війну в Україні у своїй рекламі
PepsiCo – американська транснаціональна компанія у галузі харчової промисловості
фото з відкритих джерел

Компанія PepsiCo досі продовжує роботу в Росії, де нарощує свої прибутки 

Провідна харчова корпорація PepsiCo заборонила згадувати війну в Україні у своїй рекламі. Про це повідомила міжнародна організація B4Ukraine, яка відстежує компанії, які продовжують вести бізнес в РФ.

Зазначається, що під час пошуку нового рекламного агентства в Україні восени 2023 року компанія поставила перед потенційним партнером умову виключити будь-які згадки про війну чи підтримку України та її армії в майбутніх комунікаціях.

Список обмежень для майбутніх партнерів від PepsiCo
Список обмежень для майбутніх партнерів від PepsiCo
фото: B4Ukraine

«Ні: згадування війни, ворожнечі, агресії, військовослужбовців (з боку бренду), Збройних сил України. Ні: підтримка України та армії. Ні: негативна конотація, створення відчуття небезпеки», – зазначено в списку обмежень від PepsiCo.

На думку аналітиків B4Ukraine, можливою причиною такої поведінки може бути те, що PepsiCo досі продовжує роботу в Росії та навіть нарощує свої прибутки у країні-агресорці.

«Глобальна коаліція громадських організацій B4Ukraine закликає PepsiCo негайно припинити свою діяльність в Росії й вимагає від уряду США випустити бізнес-посібник, попереджаючи американські компанії про зростання правових, репутаційних і фінансових ризиків при здійсненні бізнесу під військовим контролем в РФ», – закликає B4Ukraine.

PepsiCo – американська транснаціональна компанія у галузі харчової промисловості. Виробляє безалкогольні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти й інші харчові продукти під такими брендами: Chester's, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7Up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana.

Компанія PepsiCo працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. працівників і 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.

Чистий прибуток PepsiCo в Росії минулого року зріс на 333%, до 525 млн доларів. Компанія виплатила Кремлю близько 115 млн доларів податків. Зараз культова Pepsi Cola продається під брендом Evervess-Cola, хоча звичайну Pepsi Cola, як і раніше, легко купити в російських супермаркетах завдяки так званому паралельному імпорту.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

До слова, під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi.

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Теги: завод продукти бізнес

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