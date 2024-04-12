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Найбільший хімічний холдинг України украв угоду з Hyundai Engineering co. Стало відомо про що домовилися

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найбільший хімічний холдинг України украв угоду з Hyundai Engineering co. Стало відомо про що домовилися
Дмитро Фірташ, засновник і голова Group DF, і виконавчий директор Hyundai Engineering Хьон-Сун Хонг підписали угоду, яка дала старт цьому проекту
фото: Group DF

Українсько-корейська робоча група розпочне розробку «дорожньої карти» найбільшого в Західній Україні інвестиційного проекту у травні 2024 року

12 квітня 2024 року було підписано угоду про співпрацю Group DF International та Hyundai Engineering Co. Вона дає старт проекту «Хімічний індустріальний парк», який передбачає будівництво низки заводів у Рівному: завод з виробництва азотних добрив та «екологічно чистого» водню та аміаку.

У рамках масштабного проекту також передбачено створення першого в Україні виробництва водню та аміаку на основі відновлюваних джерел електроенергії.

«Упевнений, що підписаний сьогодні стратегічний документ є дуже важливим для майбутнього відновлення України. Цей проект здатний змінити роль української хімії та української економіки на промисловій карті ЄС. Компанія, з якою ми починаємо працювати, має колосальний досвід та експертизу в галузі проектування та будівництва промислових об'єктів. Новий стратегічний бізнес-альянс може надати хорошу синергію. Я впевнений, що саме великий український бізнес очолить поновлене відновлення економіки країни. І ми вже добре розуміємо свою роль: у співпраці з Hyundai будемо у фарватері відновлення української хімії», – заявив Роберт Шетлер-Джонс, Виконавчий директор Group DF International GmbH.

«У наших країн дуже схожий досвід. 70 років тому через війну наша економіка була знищена і ми її відбудовували. З нашого досвіду ми знаємо, що дуже важливо відбудувати інфраструктуру та промислові об’єкти. Тому ми вважаємо, що співпраця між нашими компаніями має символічне значення. Ми сподіваємося, що наш практичний досвід у проектуванні та будівництві великих промислових об'єктів в ЄС та в Азії буде корисним і в Україні», – наголосив під час церемонії підписання угоди Хієон-Сунг ХОНГ (Hyeon-Sung HONG), Виконавчий директор компанії Hyundai Engineering Co., Ltd.

Group DF International спільно з Hyundai Engineering Co. Limited збудують промисловий хімічний індустріальний парк у місті Рівному
Group DF International спільно з Hyundai Engineering Co. Limited збудують промисловий хімічний індустріальний парк у місті Рівному
фото: Group DF

Раніше повідомлялося, що 15 листопада 2023 року Group DF International GmbH та південно-корейська Hyundai Engineering Co.Limited уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачав співпрацю сторін через створення спільних інвестиційних проектів у галузі виробництва добрив як на території України, так і в інших юрисдикціях.

Зокрема, йдеться про плани спільної реалізації проектів будівництва нових та реконструкції існуючих хімічних заводів, що належать Групі.

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Найбільший хімічний холдинг України украв угоду з Hyundai Engineering co.
фото: Group DF

Hyundai Engineering Co., Ltd. або HEC – корейська компанія, заснована у 1974 році. Компанія забезпечує інженерні рішення для промисловості та є глобальним гравцем у галузі промислового будівництва, архітектури, інфраструктури, а також управління активами. Hyundai Engineering здійснює свою діяльність у галузі екологічно чистої енергії.

У галузі промислового будівництва компанія надає комплексні рішення у галузі інженерного проектування, а також проектування будівництва, закупівель та будівництва великих промислових об'єктів. В галузі архітектури компанія займається бізнес-проектами, пов'язаними з промисловими об'єктами, звичайною архітектурою та житловим будівництвом. В галузі інфраструктури компанія реалізує проекти «розумних міст» та проекти, пов'язані чистою енергетикою.

Останнім часом компанія лідирує на шляху до досягнення вуглецевої нейтральності, активно досліджуючи та інвестуючи у технології виробництва чистого водню та перетворення вуглекислого газу на ресурс. Сфери бізнесу: заводи хімічного машинобудування, електростанції, зелена енергетика, будівництво, будівництво, інфраструктура, управління активами.

Group DF консолідує активи у газорозподільній, хімічній, титановій та портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа. OSTCHEM – азотний холдинг Group DF, який поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні.

До нього входять «Рівнеазот», Черкаський «Азот», а також «Сєвєродонецький «Азот» та «Стирол» OSTCHEM – азотний холдинг Group DF, який поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входять «Рівнеазот», Черкаський «Азот», а також «Сєвєродонецький «Азот» та «Стирол» (не працюють і знаходяться на окупованих територіях). Дистрибуція Ostchem представлена Ostchem RETAiL та мережею складів «УкрАгро НПК».

У 2023 році заводи азотного холдингу OSTCHEM виготовили 2,1 млн. тонн мінеральних добрив. ПрАТ «Рівнеазот» – один із найбільших виробників мінеральних добрив. З 2011 року входить до азотного холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа.

З моменту придбання Дмитром Фірташем у ПрАТ «Рівнеазот» було інвестовано понад 1,3 млрд. грн.

Теги: енергетика економіка Дмитро Фірташ бізнес будівництво індустріальний парк

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