Найбільший хімічний холдинг України украв угоду з Hyundai Engineering co. Стало відомо про що домовилися

Дмитро Фірташ, засновник і голова Group DF, і виконавчий директор Hyundai Engineering Хьон-Сун Хонг підписали угоду, яка дала старт цьому проекту

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12 квітня 2024 року було підписано угоду про співпрацю Group DF International та Hyundai Engineering Co. Вона дає старт проекту «Хімічний індустріальний парк», який передбачає будівництво низки заводів у Рівному: завод з виробництва азотних добрив та «екологічно чистого» водню та аміаку.

У рамках масштабного проекту також передбачено створення першого в Україні виробництва водню та аміаку на основі відновлюваних джерел електроенергії.

«Упевнений, що підписаний сьогодні стратегічний документ є дуже важливим для майбутнього відновлення України. Цей проект здатний змінити роль української хімії та української економіки на промисловій карті ЄС. Компанія, з якою ми починаємо працювати, має колосальний досвід та експертизу в галузі проектування та будівництва промислових об'єктів. Новий стратегічний бізнес-альянс може надати хорошу синергію. Я впевнений, що саме великий український бізнес очолить поновлене відновлення економіки країни. І ми вже добре розуміємо свою роль: у співпраці з Hyundai будемо у фарватері відновлення української хімії», – заявив Роберт Шетлер-Джонс, Виконавчий директор Group DF International GmbH.

«У наших країн дуже схожий досвід. 70 років тому через війну наша економіка була знищена і ми її відбудовували. З нашого досвіду ми знаємо, що дуже важливо відбудувати інфраструктуру та промислові об’єкти. Тому ми вважаємо, що співпраця між нашими компаніями має символічне значення. Ми сподіваємося, що наш практичний досвід у проектуванні та будівництві великих промислових об'єктів в ЄС та в Азії буде корисним і в Україні», – наголосив під час церемонії підписання угоди Хієон-Сунг ХОНГ (Hyeon-Sung HONG), Виконавчий директор компанії Hyundai Engineering Co., Ltd.

Group DF International спільно з Hyundai Engineering Co. Limited збудують промисловий хімічний індустріальний парк у місті Рівному фото: Group DF

Раніше повідомлялося, що 15 листопада 2023 року Group DF International GmbH та південно-корейська Hyundai Engineering Co.Limited уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачав співпрацю сторін через створення спільних інвестиційних проектів у галузі виробництва добрив як на території України, так і в інших юрисдикціях.

Зокрема, йдеться про плани спільної реалізації проектів будівництва нових та реконструкції існуючих хімічних заводів, що належать Групі.

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Найбільший хімічний холдинг України украв угоду з Hyundai Engineering co. фото: Group DF

Hyundai Engineering Co., Ltd. або HEC – корейська компанія, заснована у 1974 році. Компанія забезпечує інженерні рішення для промисловості та є глобальним гравцем у галузі промислового будівництва, архітектури, інфраструктури, а також управління активами. Hyundai Engineering здійснює свою діяльність у галузі екологічно чистої енергії. У галузі промислового будівництва компанія надає комплексні рішення у галузі інженерного проектування, а також проектування будівництва, закупівель та будівництва великих промислових об'єктів. В галузі архітектури компанія займається бізнес-проектами, пов'язаними з промисловими об'єктами, звичайною архітектурою та житловим будівництвом. В галузі інфраструктури компанія реалізує проекти «розумних міст» та проекти, пов'язані чистою енергетикою. Останнім часом компанія лідирує на шляху до досягнення вуглецевої нейтральності, активно досліджуючи та інвестуючи у технології виробництва чистого водню та перетворення вуглекислого газу на ресурс. Сфери бізнесу: заводи хімічного машинобудування, електростанції, зелена енергетика, будівництво, будівництво, інфраструктура, управління активами.