Адвокат Ірина Одинець: У справі «Роттердам+» не має підозрюваних. Вона мусить бути закрита

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Адвокат Ірина Одинець

«У цій справі всі члени комісії знаходяться в стані свідків. Навіть ніхто не намагався вручити підозру»

Минуло майже 18 місяців, відколи НАБУ порушило кримінальну справу проти голови та членів Національної комісії з державного регулювання у сферах енерегетики та комунальних послуг (НКРЕКП) стосовно прийняття так званої формули «Роттердам+». Але до сих пір немає жодного підозрюваного. Колишній очільник НКРЕКП Дмитро Вовк та члени комісії проходять по справі у статусі свідків. Хоча згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом, 18 місяців є максимальним розумним терміном для розслідування особливо важких справ. Після спливу 18 місяців, а це буде 24 вересня 2018 року, правоохоронні органи зобов’язані закінчити досудове провадження і прийняти рішення: або про передачу справи до суду з обвинувальним актом, або про закриття справи.

«Главком» поспілкувався із адвокатом Іриною Одинець, яка захищає інтереси Нацкомісії про хід слідства та нові обставини, що можуть відіграти певну роль у подальшому розвитку подій навколо цієї ситуації.

Чим все це може закінчитися якщо справа не буде закрита? Як довго це все ще може тривати?

Ця справа рано чи пізно має бути закрита. Тільки має бути прийняте остаточне рішення по цій справі. Згідно чинного кримінально-процесуального кодексу встановлено максимально розумний строк, після сплину якого правоохоронні органи мають закінчити це досудове провадження. І строк цей якраз 18 місяців. Він спливає цього місяця, приблизно через тиждень, півтора. Оскільки досудове провадження було розпочате 24 березня, а отже 24 вересня цього року спливають 18 місяців. Тобто справа має бути закрита. Члени комісії та голова комісії не можуть постійно перебувати в підвішеному стані.

Які нові обставини?

Так як я вже сказала пройшло 18 місяців з моменту коли НАБУ порушило кримінальну справу в так званій формулі «Роттердам +». Що ж ми маємо на сьогоднішній час. 17 серпня 2017 року НАБУ провело гучний обшук в приміщені НКРЕКП. Як ми знаємо цей обшук було дуже гарно висвітлено майже всіма провідними ЗМІ, зокрема. НАБУ в результаті цього обшуку отримало всі необхідні йому документи, а також комп’ютери членів комісії та її ключових співробітників. Більше того НАБУ пішло на те, щоб детективи забрали мобільні телефони у членів комісії та деяких працівників, які на думку слідчих мали якісь документи. Потім ми з дуже великими судовими боями відбивали ці телефони в судах. Це були особисті речі членів комісії, які були відібрані НАБУ.

За півтора роки розслідування національна комісія надала більше, ніж 20 відповідей, включаючи пояснення, відомості, інформацію на запити НАБУ. Проте НАБУ зажадало отримати розрахунки в яких встановлювалась оптово-ринкова ціна на електроенергію. А комісія на це відповіла, «ну розрахунки ж то у вас є, ви ж у нас забрали комп’ютери, на яких здійснені такі розрахунки». Але не дивлячись на це, зловживаючи своїми правами, НАБУ звертається знову до Дмитра Вовка, який у нас екс-голова комісії, а потім вже і до Оксани Кривенко, яка є діючою головою комісії, з листами і запитами, керуючись законом про НАБУ надати такі розрахунки. Такі розрахунки не були надані. Була надана обґрунтована відповідь, чому комісія не може цього зробити. В наслідок цього детектив, знову ж таки зловживаючи своїм правом, складає адміністративні протоколи і подає до суду нібито на те, що члени комісії, а саме голова комісії не виконує законні вимоги НАБУ. Всі ці адміністративні протоколи були нами відбиті в судах. Суди підтвердили, що такі вимоги НАБУ є незаконними і що комісія діяла правильно і законно.

З моменту такого голосного обшуку вже пройшов рік. НАБУ все ще продовжує щось шукати, адже справа вже була розпіарена і політиками, і власне самим НАБУ. Але на сьогодні в справі нема підозрюваного. Жодній особі підозра оголошена не була. Від керівників НАБУ ми постійно чуємо про те, що «справа є вкрай важкою. Для того щоб продовжити її розслідувати необхідна економічна експертиза». Ми на сьогоднішній день не розуміємо чому НАБУ досі не провело таку експертизу. Адже це не складно. Навіть згідно інструкції Міністерства юстиції економічна експертиза в таких справах має тривати не більше, ніж 3 місяці.

Противники нашої формули, невгамовні опоненти Нацкомісії в рамках цивільного процесу таку економічну експертизу замовили. Слухання в адміністративній справі є відкритим, а тому така експертиза є доступною. Це ж не розслідування в кримінальному провадженні на досудовому слідстві, де вся інформація є закрита.

18 місяців тому НАБУ порушило кримінальну справу в так званій формулі «Роттердам +»

Результат експертизи доступний?

Так. Але спочатку хочу сказати пару слів, як з’явилася ця експертиза. Деякі політики та громадські діячі почали говорити про незаконність формули і ставити під сумнів «Роттердам +» ще до того як було порушене кримінальне провадження по цій справі. У 2016 році до окружного суду міста Києва був поданий позов до комісії про визнання незаконної постанови №289 від 3 березня 2006 року про затвердження порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію. Її складова є саме індикативна ціна енергетичного вугілля, яку ЗМІ вже два роки назад охрестили формулою «Роттердам +». 29 грудня 2016 року окружний адміністративний суд міста Києва після довгих обговорень, після декількох судових слухань прийняв своє рішення у справі і визнав, що порядок був прийнятий в повній відповідності законодавству. А саме, в мотивувальній частині рішення суду було зазначено: по-перше, комісія має законодавчо визначенні повноваження затверджувати порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію. По-друге, закон, а на той час це був указ Президента України, який надає комісії певну свободу розсуду при вирішенні питань. Саме комісія може визначати які складники мають входити до формули, яка норма прибутку має бути і визначати саму економічну модель цієї формули. Це повноваження самої комісії, це повноваження надані їй законодавством. І по-третє, суд у своїй постанові резюмував, що постанова прийнята в межах повноважень комісії. Постанова є обґрунтованою, неупередженою і добросовісною. Така позиція суду першої інстанції була підтримана і апеляційною інстанцією, і касаційною інстанцією навіть двічі. Тому що наші опоненти громадські діячі, громадські організації подали аж дві касаційні скарги на одне рішення суду. Але апеляційний і касаційний суди визначили, що постанова №289 є законною, обґрунтованою і прийнятою в межах повноважень комісії. Більше того хочу зазначити, що на момент, коли порушувалася кримінальна справа, вже було і рішення апеляції, яка вступила в силу, і рішення першої інстанції, яке теж вступило в силу. Через 7 днів після того, як НАБУ порушило цю кримінальну справу вже також набуло чинності рішення Вищого адміністративного суду. А НАБУ чомусь, не дивлячись на всі ці рішення, які ми їм не одноразово як сторона захисту надавали, продовжує півтора року шукати незаконність постанови.

Але ж був ще один позов…

Саме так. Наші опоненти недовго думаючи, вигадали новий позов. І вже восени 2017 року звернулися до того ж Окружного адміністративного суду. А в інший суд вони не мають права звернутися. І тепер вже вимагали визнати незаконною бездіяльність комісії щодо неперегляду формули і зобов’язати НКРЕКП затвердити нову формулу. Паралельно також вимагали провести економічну та товарознавчу експертизу у справі.

У грудні 2017 року після першого слухання у справі була призначена така експертиза судом. І нарешті через 8 місяців, 8 серпня 2018 року як свідчить ухвала окружного адміністративного суду міста Києва суд отримав висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Я запросила у комісії копію такої експертизи, яка знаходиться в адміністративній справі і сьогодні її продемонструю вам. Висновками експертів КНДІСЕ було встановлено, що прийняття формули не було ініціативою нацкомісії. Формула була наслідком прийняття директиви ЄС 2009 року, договору про членство України в енергетичному співтоваристві, угоди про асоціацію України з ЄС а також рекомендації антимонопольного комітету України ще від 17 вересня 2015 року. Ця формула була затверджена Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Отже, прийняття цієї формули не було суто ініціативою Нацкомісії. Взагалі це не було ініціативою нацкомісії. Нацкомісія була змушена прийняти цю формулу на виконання всіх вищезазначених документів.

Експертизою КНДІСЕ було встановлено що формула є обґрунтованою. Формула визначення ціни вугілля зазначене в експертизі є економічно обґрунтованою. Прийняття постанови є економічно обґрунтованим. КНДІСЕ написав, що формула не може наносити збитки державі, оскільки вона є економічно обґрунтованою. Таким чином експертиза КНДІСЕ, а Інститут є однією з українських найавторитетніших експертних установ, підтвердила обґрунтованість формули. Тобто підтверджено відсутність зловживань зі сторони голови та членів комісії при прийняті такої формули, такого порядку та відсутність збитків.

Дуже показовим є те, що ця експертиза навіть не була замовлена самою комісією, ця експертиза була замовлена нашими опонентами. Саме наші опоненти звернулися до суду з вимогою призначити експертизу. Всі питання були сформовані опонентами і були викладені в клопотанні до суду. Комісія не має жодного впливу на формулювання цих питань. Така експертиза була призначена ухвалою суду, а це значить що вона була абсолютно законна. Жодна сторона не мала жодного впливу на вирішення питань, що поставлені в цій експертизі.

То які результати?

Експертами КНДІСЕ було доведено, що формула не нанесла державі збитків і вона є економічно обґрунтованою. А згідно статті 364 КК України, за якою розслідується дана справа, встановлено, що нанесення або завдання збитків, або істотна шкода є обов’язковими умовами для складу злочину. А отже за відсутності складу злочину таке кримінальне провадження має бути закрите.

Більше того на минулому тижні національна комісія ще оприлюднила висновок міжнародних експертів. Висновок незалежної експортно-вугільної асоціації EURACOAL збігається з висновком КНДІСЕ та висновками українських судів. «Формула є обґрунтованою», - сказали в EURACOAL.

Ще до висновків EURACOAL Нацкомісія зверталася до Торгово-промислової палати України як однієї з провідних установ, яка здійснює статистичний аналіз, підбір всіх цін, аналізує статистичну інформацію щодо всіх цін, які є в Україні. Ще навесні 2018 року ТПП України надала Нацкомісії свій власний аналіз. Він був проведений щодо ціни енергетичного вугілля в Україні та на міжнародних ринках. І за результатами такого аналізу ТПП України встановила, що середні цінові індекси АРІ, тобто показник, який закладений у формулі «Роттердам +», є найбільш репрезентативними ціновими індикаторами європейського ринку. Застосування формульного підходу дозволяє відмовитись від непрозорого, не прогнозованого ручного управління ціною, зменшує вплив адміністративного і корупційного чинників. Про це саме так зазначено в експертизі ТПП. Формування ціни електричної енергії на застосування показника АРІ 2 (порт Роттердам – Главком) є економічно обґрунтованим.

З огляду на вищезазначені факти та докази підтверджується відсутність об’єктивної, суб’єктивної сторони злочину. А отже за відсутності таких складових як об’єктивна сторона і суб’єктивна сторона злочину стаття 364 як і будь яка інша стаття КК веде до визнання злочину таким, що не має складу. Тобто спростовує взагалі поняття злочину та вчинення злочину. Тож, я переконана, що справа «Роттердам +» має бути закрита.

В НАБУ заявили, що чекають експертну інформацію з- за кордону. Можливо, призначені якісь міжнародні експертизи?

Українське право не оперує таким поняттям як міжнародні експертизи. Таких експертиз як міжнародні не існує. Може бути призначена експертиза Українського науково-дослідного інституту із залученням якихось іноземних співробітників. Проте я думаю, що такої експертизи не призначено і результатів не отримано. Тому що, якщо у НАБУ була б якась експертиза, то скоріш за все вони, її вже оприлюднили і у всякому випадку намагалися б якось просунутися у справі.

Чи намагалося НАБУ призупинити дію формули? Адже самі детективи кажуть, що вона була з порушеннями.

Ми також ставили таке питанням при розслідувані цієї справи. По-перше, НАБУ не намагається зупинити протокол справи, жодного позову до суду подано не було. Для мене досі незрозумілий той факт, чому НАБУ не намагається зупинити формулу? Адже в іншій такій великій справі про закупівлі пального для Міноборони НАБУ звертався до суду і зупиняв. А у нас виходить ситуація, коли НАБУ вже півтора роки розслідує, проте не скасовує, не зупиняє, не вдається до якихось дій. Можливо, вони самі сумніваються щодо того, що формула є неправильною. Можливо, вони самі вірять в те, що формула є економічно обґрунтованою. Або, можливо, вони спираються на те, чи розуміють, що ця справа є з більш політичним характером, ніж економічним. І за допомогою економічних чинників в цій справі дуже важко доводити необґрунтованість формули. А як ми бачимо експертизою КНДІСЕ вже було встановлена економічна обґрунтованість.

А якщо НАБУ вважає, що формула економічно обґрунтованою була, а от факт прийняття її був змовою?

Про змову тут важко говорити. Давайте тоді подивимося хто був у змові. Тоді перш за все у змові у нас був мабуть Антимонопольний комітет, який надав НКРЕКП рекомендації, які є обов’язковими до врахування ще 17 вересня 2015 року про те, що НКРЕКП має прийняти таку формулу. Не саме таку, а в принципі формулу. По-друге, це має бути Міністерство енергетики та вугільної промисловості, яке нам теж говорило про те, що має бути така формула і потім затверджувало цю формулу. По-третє, це Державна регуляторна служба, яка впроваджувала і реєструвала цю постанову. По-четверте, це Мін’юст, який згідно своїх показників перевірив цю формулу і теж прийняв рішення про реєстрацію. По-п’яте, це мав бути урядовий уповноважений з прав людини. Як не дивно нацкомісія зверталася до урядового уповноваженого з прав людини щодо відповідності цієї формули, чи не зачіпає ця формула права людини. І є отриманий висновок від урядового уповноваженого про те, що формула не зачіпає інтереси і відповідає всім правам. І жодних з прав юридичних чи фізичних осіб при цьому не порушується.

Крім того можемо занести туди ще Єврокомісію, оскільки ми все це виконували на прохання Євросоюзу і МВФ, який у своїх постановах і директивах щодо України говорив про те, що Україна має переходити від ручного регулювання на ринкову ціну для електроносіїв. Ну і звичайно EURACOAL, який нам давав експертизу. Тож, я думаю, що говорити про змову якось не коректно.

Чи може НАБУ отримати висновки інших експертів, які суперечать висновку КНДІСЕ?

Тут варто говорити про те, що висновки експерти роблять на підставі визначених, затверджених Мінюстом чи іншим органом інструкцій. Є певні методики. Це не є думка певного експерта чи його оціночне судження. Ми вважаємо, що якщо КНДІСЕ, як провідна українська установа, зробив так, то іншого він зробити не міг, він дотримувався певної методики при проведені, то всі інші (експертизи – Главком) будуть аналогічними. Хіба що можемо говорити про те, що НАБУ, як ми це спостерігали у справі «рюкзаків», вдався до не зовсім гарних дій, коли вони знайшли експерта, який був запрограмований на певний результат. Він тоді видав результат, який був протилежний експертизі КНДІСЕ. Якщо так, то цілком можливо, але ж ми бачили що потім такий висновок підняли на сміх самі ж ЗМІ.

У якому статусі зараз пан Вовк та інші члени комісії у цій справі?

У цій справі всі члени комісії знаходяться в стані свідків. Як я вже казала, жодної підозри немає. Навіть ніхто не намагався вручити підозру.

Колишній очільник НКРЕКП Дмитро Вовк

І пан Вовк теж?

Так, пан Вовк теж свідок зараз у справі. Ця вся ситуація дуже вигідна для НАБУ. Оскільки поки особа знаходиться у стані свідка, у сторони захисту немає жодних прав і повноважень. І НАБУ не зобов’язані нам розказувати, які дії вони проводять, не мають нам представляти якісь документи. Якісь свої слідчі процесуальні документи вони не показують стороні захисту. На всі наші запити вони відповідають що ми не сторона. Тобто статус свідка їм дуже зручний, хоча, якщо ми реально подивимось в фабулу справи, то там чітко написано, що справа порушена проти голови та членів НЕРЕКП. Це ж не треба бути якимось науковцем, щоб зрозуміти, що там всього п’ять членів, їх можна перелічити. Але НАБУ не вигідно змінювати їх статус.

Чи пропонувало НАБУ комусь з представників вкласти угоду зі слідством?

У мене немає такої інформації. Наскільки мені відомо то ні, НАБУ не пропонувало йти на згоду зі слідством. Більше того, якщо ми вже говоримо про те що і судами, і експертизами встановлено відсутність злочину, то про яку угоду може йти мова? Кому і що в такій ситуації можна пропонувати? Я думаю, що немає жодної угоди.

«Главком»