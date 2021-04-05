Аграрій: Уникнути отруєнь комах допоможе комунікація з бджолярами

«Колеги, завтра вночі починаємо працювати проти квіткоїда. Будь ласка, на ніч зачиніть пасіки»

Щоб уникнути негативного вплину на бджіл при внесенні засобів захисту рослин, потрібна відповідальність як топ-менеджерів агрокомпаній, так і агрономів на місцях. І звісно – комунікація з бджолярами.

Про це в інтерв’ю виданню «Агробізнес Сьогодні» розповів заступник начальника відділу рослинництва компанії «Агрейн» Тарас Корнієнко.

«Агрейн» вирощує зернові й олійні культури на території п’яти областей України, і, як зазначає представник компанії, їм вдалося налагодити ефективну співпрацю з власниками пасік.

«По-перше – необхідно використовувати лише сертифіковані продукти, дозволені в Україні. По-друге – дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними, по-третє – правильно проводити утилізацію використаної тари», – говорить він.

Один із важливих моментів є це змішування пестицидів, промивка тари та доставка її на склад. Корнієнко наголошує, що по завершенню цих процедур обов’язково потрібно організувати прибуття компанії, яка займається оптимізацією відпрацьованої місткості.

«На сьогодні ми використовуємо високотехнологічні оприскувачі. Вони максимально ефективно і безпечно працюють з пестицидами. Сучасні оприскувачі мають можливість промити 100% каністри, з якої заливалися засоби захисту», – говорить він. Окрім того, аграрії не допускають проливу препаратів на землю.

«Ми виконуємо всі вимоги чинного законодавства. Зацікавлені, щоб місцеве населення ніколи не відчувало від нас шкоди навколишньому середовищу. Якщо приїжджає комісія, ми завжди можемо надати їй сертифікат, який підтверджує, що який саме препарат використовує наше підприємство», – каже Корнієнко.

Все ж дуже важливим є той факт, що «Агрейн» вдалося налагодити ефективну комунікацію з самими бджолярами. Бо «не буде спілкування – буде падіж комах», говорить заступник начальника відділу рослинництва.

«Про дату обробки полів інформуємо бджолярів згідно порядку, встановленого чинним законодавством. Даємо повідомлення в газету, розклеюємо їх на інфостовпах. В оголошеннях розповідаємо про те, які пестициди використовуємо, на яких саме культурах. Також інформуємо селищну раду: як письмово, так і усно. Ще одним каналом комунікації є групи районних спілок пасічників в соцмережах», – ділиться він.

Також агрономи компанії за кілька днів до початку дзвонять самим бджолярам та попереджують їх про це: «Колеги, завтра вночі на таких-то полях, у таких-то населених пунктах починаємо працювати проти квіткоїда. Будь ласка, на ніч зачиніть пасіки».

«Усі бджолярі це розуміють», – говорить Корнієнко.

Окрім того, «Агрейн» розглядає у цьому році можливість залучення бджіл для запилення майбутнього врожаю.

«Наші партнери заохочують бджолярів виставляти пасіки на полях. Особливо це стосується тих, хто займається насінництвом. У них розрахунок: на 1 гектар – 4 вулики. Вони працюють так, щоб запилення насіннєвих посівів було максимально ефективним», – розповідає він.

Додає, що навіть при нормі два вулики на гектар прибавка врожайності соняшника складає від 2 центнерів.

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