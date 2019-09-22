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    Економіка та фінанси

    Через подорожчання електроенергії, зросли ціни на хліб

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    Через подорожчання електроенергії, зросли ціни на хліб

    Головним фактором, який впливає на остаточну ціну хліба, став запуск з 1 липня ринку електроенергії

    За останні три місяці виробники хліба підняли ціни на 15-22% у зв’язку з подорожчанням електроенергії.

    Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів, глава правління ПрАТ «Київхліб» Володимир Череда, – повідомляє Вusiness.ua.

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    Він зазначив, що головним фактором, який впливає на остаточну ціну хліба, став запуск з 1 липня ринку електроенергії та зростання тарифів для промислових споживачів слідом за цим.

    «Деякі компанії, які займаються виробництвом хлібобулочних виробів, ще з березня почали закуповувати електроенергію за прямими договорами, і у них зростання цін становило близько 15%. Але більшість виробників перейшли на закупівлі на оптовому ринку електричної енергії з липня, і їхня продукція подорожчала на 20-22%», – повідомив Володимир Череда.

    Президент Всеукраїнської асоціації пекарів прогнозує, що подальша динаміка цін на хліб залежатиме від рішень уряду щодо регулювання ринку електроенергії.

    «Є невелика надія, що новий уряд все-таки виконає свою обіцянку, і ціна прийде на той рівень, який був до 1 липня. Якщо ні, то, звичайно, ми будемо змушені переглядати ціни на хлібобулочні вироби», – наголосив він.

    Нагадаємо, Україна почала імпортувати електроенергію з Білорусі.

    Про споживчу інфляцію у серпні 2019 року розповів академік НАН України Богдан Данилишин.

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