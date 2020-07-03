Ціна газу для населення буде відштовхуватися від хабів TTF, NCG або Бамгартен плюс доставка,– ЮГ-ГАЗ



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Український ринок газу ціноутворюється, виходячи з імпортного паритету

Ціна на газ формується за принципом імпортного паритету

Ціна на газ для населення після запровадження роздрібного ринку газу буде відштовхуватись від ціни газу на європейських хабах плюс вартість його доставки в Україну. Про це заявив керівник компанії ЮГ-ГАЗ Авраменко.

«Завжди український ринок газу ціноутворюється, виходячи з імпортного паритету. Будь-який, не тільки населення. Ціна складається, можна прив’язуватися до 2-3 хабів основних, найбільш волотильних. Найбільший – це, наприклад, TTF, голландський хаб. Від нього є завжди вартість транспортування до кордону з Україною. Після цього ще потрібно купити потужність на вхід. І ось ми отримаємо ціну всередині газотранспортної системи України», - пояснив Авраменко.

Він також наголосив, що Україна імпортує газ, тому ціна на нього формується за принципом імпортного паритету, що є світовою практикою.

«Весь український ринок, тому що ми імпорто залежні, формується від імпортного паритету. Тому буде якщо навіть ринкова ціна для населення, то все одно вона буде плюс-мінус залежати від європейських цін», - сказав Авраменко.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.