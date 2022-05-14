Ціни на продукти зростуть: експерт дав прогноз

Найбільше зростають в ціні пшениця та кукурудза

Через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости. Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

«За останні два місяці – на 30-40%, залежно від виду зерна. Я думаю, зростання продовжиться», – зазначив Горбачов.

За його словами, найбільше зростає в ціні пшениця і кукурудза.

«Це традиційні експортні продукти, які надходили з України. Кукурудза використовується для виробництва комбікормів, і зростання цін на неї призводить до подорожчання м'яса. А з пшениці печуть хліб. Можна очікувати істотного підвищення цін на хліб і на всі продукти харчування тваринного походження. Україна – це ще найбільший у світі експортер соняшникової олії. Зараз у нас зупинилася більшість екстракційних заводів, тому що практично 98% олії йшло через порти. Йде істотне зростання цін на олію в тому числі», – заявив Горбачов.

Експерт також зазначив, що на міжнародному ринку спостерігатиметься суттєвий дефіцит соняшникової олії.

«Розуміючи яку загрозу несе дефіцит продовольства на глобальному ринку, а також важливість експорту зерна для економіки України, наші міжнародні партнери намагаються нам допомогти. ЄС розробляє свій план з підтримки експорту українського зерна, який покликаний ліквідувати бюрократичні та технічні проблеми, що виникають на кордоні з країнами ЄС при експорті зерна з України. Також Канада і США заявили, що працюють над тим, щоб повернути українське зерно на світовий ринок», – заявив Горбачов.

Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.