Мінсоц пропонує запровадити накопичувальну пенсію на держпідприємствах

У 2023 році витрати на сплату пенсійних внесків мають охопити щонайменше половину працівників

Ініціатива передбачає перерахування внесків у розмірі 2% зарплат до недержавних пенсійних фондів

Міністерство соціальної політики звернулось із листом до Кабміну з пропозицією щодо запровадження накопичувальних пенсій на підприємствах із державною часткою статутних фондів понад 50%. Про це повідомляє Liga.net.

Ініціатива Мінсоцполітики передбачає перерахування пенсійних внесків у розмірі 2% зарплат працівників таких підприємств до недержавних пенсійних фондів.

Підприємства мають додати до своїх фінансових планів на 2023 рік витрати на сплату цих пенсійних внесків щонайменше для половини своїх працівників.

«Реалізацією такої ініціативи для працівників підприємств державного сектору економіки буде забезпечено додаткове джерело доходу за умови виходу на пенсію завдяки пенсійним коштам, накопиченим на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках», – йдеться у листі.

Введення накопичувальних пенсій на держпідприємствах сприятиме розвитку накопичувального пенсійного забезпечення загалом, збільшенню чисельності внутрішніх інституційних інвесторів із довгостроковим прогнозованим інвестиційним ресурсом для економічного зростання України, вважають у Міністерстві.

Нагадаємо, Арахамія розкрив деталі, якою буде система накопичувальної пенсії.

Згідно з опрацьованим та переданим на розгляд Верховній Раді для повторного розгляду у першому читанні «Проєктом Закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», упродовж 2022 року уряд має утворити Уповноважений пенсійний фонд. Після цього для кожного громадянина, який на сьогодні є найманим працівником, і якому менше 55 років, буде відкрито накопичувальні рахунки, на які щомісяця надходитимуть кошти з двох джерел – єдиних соціальних внесків (ЄСВ) та державного бюджету.