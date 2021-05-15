Глава Мінсоцполітики розповіла про плани підвищити пенсії. Але не для всіх

Мінімальні пенсійні виплати для чорнобильців збільшуються в два рази, зазначила Лазебна

Мінсоцполітики розглядає можливість в нинішньому році підвищити пенсії деяким категоріям пенсіонерів. Про це заявила глава відомства Марина Лазебна в ефірі каналу «Україна 24».

«Із 1 липня на 100 гривень, тобто ми даємо щомісячну доплату до пенсій тим людям, які не підпадали під індексацію в 2019-2020 роках. Так прописано в законодавстві, реформа 2017 року. Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень», – розповіла глава Мінсоцполітики.

Вона також анонсувала розгляд урядом постанови про підвищення пенсій і мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи.

«У людей немає стажу. Вони ж не винні, що за станом здоров'я не могли працювати, а у них, наприклад, стажу немає, щоб отримати більше 2000 гривень. Ми зараз їм піднімемо пенсію. У минулому році ми внесли в Раду законопроект, де пропонуємо на 40% підвищити пенсії ліквідаторам на ЧАЕС з інвалідністю. Крім того, вчора я підписала в уряд законопроект про підвищення мінімальних пенсійних виплат для чорнобильців, вони збільшуються в два рази», – повідомила вона.

Як повідомлялося, пенсії можуть урізати на 50%: хто ризикує втратити частину виплати.