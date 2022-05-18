Китай різко скоротив експорт електроніки до Росії

Компанії зменшили постачання електроніки до Росії, щоб не порушувати накладених американською владою торгових заборон

Експорт китайської високотехнологічної продукції до Росії у березні різко скоротився, пише The Washington Post (WP) з посиланням на слова міністра торгівлі США Джини Раймондо.

Раймондо зазначила, що компанії зменшили постачання, щоб не порушувати накладених американською владою торгових заборон – у відповідь США можуть позбавити Китай своїх технологій та програмного забезпечення.

Експорт ноутбуків у березні скоротився на 40 відсотків порівняно з попереднім місяцем, смартфонів – на дві третини, телекомунікаційного мережевого обладнання – одразу на 98 відсотків.

За словами Раймондо, відповідати американським обмеженням намагається не лише Китай. Південна Корея знизила постачання підсанкційної техніки до Росії на 62 відсотки, Фінляндія – на 60 відсотків.

«Мене часто запитують, чи ці заходи експортного контролю працюють. І я думаю, що відповідь це безумовне, беззастережне так. Я думаю, що вони (санкції, – ред.) працюють, тому що у нас є така сильна коаліція країн у всьому світі, які беруть участь у забезпеченні їхнього дотримання», – заявила міністр торгівлі.

Американські санкції зобов'язують компанії по всьому світу, що використовують виробниче обладнання або програмне забезпечення США, дотримуватися вимог щодо експорту. Наприклад, більшість заводів із виробництва чіпів, зокрема у Китаї, використовують програмне забезпечення та техніку, які розроблені США.

Американська влада заборонила таким компаніям постачати в Росію напівпровідники, телекомунікаційне обладнання, лазери, авіоніку та морські технології. Обмеження не поширюються на споживчу електроніку, але деякі виробники високотехнологічної продукції вирішили повністю припинити постачання до Росії, пояснили юристи, опитані газетою.

«Багато компаній просто закривають експорт до Росії. Крапка», – заявив колишній високопосадовець міністерства торгівлі та партнер компанії Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Кевін Вольф.

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