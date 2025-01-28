Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Найбільший металургійний холдинг звернувся до Мінрозвитку через тарифні «сюрпризи» «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найбільший металургійний холдинг звернувся до Мінрозвитку через тарифні «сюрпризи» «Укрзалізниці»
Наглядова рада «Укрзалізниці» погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Мінрозвитку ігнорує позицію бізнесу у питанні тарифів «Укрзалізниці», попри ризик зупинки великих підприємств, які наповнюють бюджет – «Метінвест»

Міністерство розвитку громад та територій України не підтримує діалог з українським бізнесом і не реагує на заклики реформувати «Укрзалізницю», попри її неефективну роботу. Натомість відомство розглядає пропозицію монополіста щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення, яке може завдати серйозного удару по економіці. Про це заявив керівник Проєктного офісу компанії «Метінвест» Олександр Водовіз.

«У нас є діалог з «Укрзалізницею» – ми спілкуємося, отримуємо коментарі. Але менеджмент «Укрзалізниці» відповідає за те, щоб «Укрзалізниця» наповнювалася грошима, і якщо вони мають можливість підвищити монопольні тарифи, вони це зроблять. Саме для регулювання цих питань і існують є Мінрозвитку та Кабмін – вони мають прийняти рішення, що важливіше для держави. Але Мінрозвитку закрите повністю. Туди прийшов новий міністр, і у нас взагалі відсутній діалог з відомством. Але, якщо він ухвалить рішення про підвищення тарифу так, як хоче «Укрзалізниця» – це стовідсоткова гарантія, що вся галузь буде і далі знижувати виробництво та закривати підприємства, що вдарить по Бюджету України», – зауважив Водовіз.

Він також підкреслив, що бізнес неодноразово закликав уряд та профільне міністерство реформувати «Укрзалізницю» та допомогти їй позбавитися від збиткових активів.

«В «Укрзалізниці» є багато малодіяльних станцій – ті, що розміщені далеко, і через які їде один потяг у тиждень. Але цю станцію не можуть закрити, тому що біля неї є якесь маленьке підприємство, яке з радістю користується залізничними послугами, однак не готово взяти на себе витрати на утримання цієї малодіяльної інфраструктури. Тобто за нього це зробити хтось інший, хто цією і подібними станціями не користується. Таких станцій – більше 300! І реально за них платить весь великий бізнес. У мене питання: якщо наша руда їде прямим маршрутним поїздом з Кривого Рогу в Одесу майже без зупинок, то чому ми маємо оплачувати ці 300 малодіяльних станцій? Чому нам встановлюють усереднений тариф, через який фінансуються всі ці 300 малодіяльних станцій і ще 20 мільярдів збитків від пасажирських перевезень, а потім ще говорять, що тариф для руди збитковий? Адже через це ми втрачаємо конкурентоздатність на зовнішніх ринках, а потім вимушено зупиняємо підприємства, які десятиліттями забезпечували доходами «Укрзалізницю» та Бюджет України», – підкреслив він.

Як відомо, Наглядова рада «Укрзалізниці» погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Проти цього рішення виступили всі учасники ринку, серед яких – Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата.

Так, в ЕВА нагадали, що до цього «УЗ» підвищила тарифи у 2021 та на початку 2022 року, а потім ще на 70% у середині 2022 року, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на +140%, коксу та зернових на +95%, металу на +70%. І через це «Укрзалізниця» втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт.

Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.

Читайте також:

Теги: Україна Укрзалізниця бюджет тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звернення до тарології та інших форм магії може дати людям відчуття надії, підтримки та можливості змінити свою долю
Психологічні механізми виживання під час війни: чому люди йдуть до ворожок чи тарологів?
25 сiчня, 08:55
31 грудня температура вночі від 2° тепла до 3° морозу
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 31 грудня
31 грудня, 2024, 06:16
Це вже не перший латвійський доброволець, який загинув в Україні з лютого 2022 року
На війні в Україні загинув 41-річний доброволець з Латвії
10 сiчня, 23:36
За словами Кулеби, зниження мобілізаційного віку не буде вітатися українським суспільством
Кулеба зізнався, що відмовив свого 18-річного сина йти на фронт
11 сiчня, 22:45
Понад 40 балістичних ракет РФ запустила по Україні
РФ зранку атакувала Україну понад 40 ракетами. Зеленський назвав цілі ворога
15 сiчня, 10:33
Пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом
Нові правила субсидій: хто отримає пільги на комуналку у 2025 році
20 сiчня, 16:35
Сьогодні відбулася інавгурація Дональда Трампа
Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
20 сiчня, 19:47
Техніка покриває потреби для надання екстреної допомоги при загрозливих для життя травмах, характерних для бойових умов
«Сталевий фронт» Ахметова забезпечив «Азов» технікою для польового госпіталю
23 сiчня, 12:05
Столична підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована з 2019 року отримала державних підрядів по всій Україні на 26,6 млн грн
Столична підприємниця натендерила 0,6 млн грн на постачанні люксових смартфонів чиновникам
24 сiчня, 12:18

Економіка

Найбільший металургійний холдинг звернувся до Мінрозвитку через тарифні «сюрпризи» «Укрзалізниці»
Найбільший металургійний холдинг звернувся до Мінрозвитку через тарифні «сюрпризи» «Укрзалізниці»
Бізнес-омбудсмен пояснив, як знищити корупцію на митниці
Бізнес-омбудсмен пояснив, як знищити корупцію на митниці
Стало відомо, наскільки зріс держборг України у 2024 році
Стало відомо, наскільки зріс держборг України у 2024 році
Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну
Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну
Коли запрацює нова пенсійна система: міністерка соцполітики назвала терміни
Коли запрацює нова пенсійна система: міністерка соцполітики назвала терміни
АРМА передала стратегічно важливе підприємство в управління «Укренерго»
АРМА передала стратегічно важливе підприємство в управління «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
20K
Як заохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
15K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
11K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua