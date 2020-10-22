Новий член Ради НБУ Горбаль задекларував «Бентлі» і 10 млн грн як подарунок від мами



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Верховна Рада проголосувала за входження Горбаля до Ради НБУ 16 вересня

Як власник «Укргазбанку» Горбаль фігурував у кримінальних провадженнях за фактом корупції у великих масштабах

Ексрегіонал Василь Горбаль, призначений членом Ради Національного банку України, задекларував кілька об'єктів нерухомості й елітний автопарк – за мізерної офіційної зарплати. Про це повідомив сайт 24 каналу.

Декларацію Горбаль оприлюднив у травні 2020 року, коли брав участь у конкурсі на заміщення посади глави Держаудиту. У ній зазначені 11 земельних ділянок у Києві й області, загальною площею понад 8000 кв.м і вартістю під 8 млн грн. Сім'я Горбалей є власниками та/або співвласниками двох особняків на 642,8 кв.м за 5,8 млн грн, а також двох квартир у столиці, загальною площею 123 кв.м. «Ціна вказана смішна: одна квартира нібито обійшлася в 107,8 тис. грн, друга – у 8 грн», – йдеться в матеріалі.

У сімейному гаражі три автомобілі: Bentley Continental, 2006 року випуску, куплений у 2019-му за нібито 200 тис. грн. Infiniti G60, 2016 року за 1,6 млн грн, а також Skoda Superb, 2016 року, куплена за 1,3 млн грн.

Основним місцем роботи Горбаля зазначена корпорація «Укріннмаш». У ній за рік він заробив 16,8 тис. грн, тобто трохи більше 1 тис. грн на місяць. Згідно з декларацією, 10 млн грн він отримав у подарунок від мами – Римми Горбаль. Ще 1,4 млн грн одержав із продажу нерухомості. Бізнес дружини Наталії Горбаль приніс 1,5 млн грн. Готівкою сімейство зберігає 2,6 млн грн, у банку – 34,8 тис. грн.

Як власник нині державного «Укргазбанку» Василь Горбаль фігурував у кримінальних провадженнях за фактом розкрадань і корупції у великих масштабах. Досі йому належать 34,2 тис. акцій фінустанови. За версією видання, Горбаль може використовувати свій новий статус члена Ради НБУ для прикриття схем із виведення грошей з «Укргазбанку».

Одну з них описав нардеп Олександр Дубінський: нинішній глава держбанку Кирило Шевченко вивів із фінустанови 200 млн гривень як нібито агентську винагороду за залучення депозитів держкомпаній. Насправді гроші відправлялися на мережу ФОПів, відкритих на родичів і близьких до членів правління держбанку людей. Крім того, десятки мільйонів щорічно «йдуть» із банку приватним юрфірмам за начебто юридичні послуги. «Хоча в банку, безумовно, є своя і досить потужна юридична служба. Чи не ці схеми Горбаль збирається прикривати в Раді НБУ?» – пише 112 канал.

Нагадаємо, Горбаль уже входив до Ради НБУ в 2003-2005 роках, а також у 2007-2014 роках. Максимальний термін повноважень – 7 років. Тож його третя каденція може завершитися в 2027 році. Горбаль був видатним політичним діячем часів Партії регіонів. Був нардепом, головою Львівської ОДА, входив до найближчого кола Віктора Януковича.

Верховна Рада проголосувала за входження Горбаля до Ради НБУ 16 вересня. До того його кандидатуру підтримав комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.