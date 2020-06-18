Об'єднана гірничо-хімічна компанія продовжує укладати договори з відтермінуванням платежу (документ)



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ОГХК намір відвантажувати продукцію американської компанії «Кемурс» на умовах відстрочки платежу в 175 днів

Держкомпанія «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) продовжує укладати договори з відтермінуванням платежу, незважаючи на обіцянки працювати лише за передоплатою.

Про це свідчать документи, повідомляють «Українські новини».

Зокрема, такий пункт міститься в контракті, підписаному нещодавно відстороненим ФДМ в. о. голови правління компанії Михайлом Макаровим: ОГХК намір відвантажувати продукцію американської компанії «Кемурс» на умовах відстрочки платежу в 175 днів.

У той же час, член правління ОГХК Тетяна Гогенко, що перейшла з російського Glencore, в коментарі Кореспонденту заявила, що така практика залишилася в минулому.

«Зараз ОГХК укладає контракти з контрагентами безпосередньо, висуваючи першочерговою умовою співпраці обов'язкову передоплату, без можливості відстрочення платежів», - сказала вона.

Це не єдиний контракт з відстрочкою платежу. Також ОГХК почала працювати і по додатковому контракту із Запорізьким титано-магнієвим комбінатом (ЗТМК), щодо контролю над яким Фонд держмайна веде боротьбу зі структурами Дмитра Фірташа.

У договорі із ЗТМК зазначено, що підприємство зобов'язується оплатити поставку ільменіту ОГХК по закінченню 40 днів з дня отримання товару.

Як повідомлялося, ОГХК на початку червня ухвалив контракти з компанією-посередником «Керамплюс» Віталія Кучука.

У 90-х філія ОХГК - Вільногірський ГМК - вже працював з цією компанією за заниженими цінами.