Радник Зеленського вважає, що ситуація в економіці краща, ніж очікувалось



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Олега Устенка насторожує очікуваний спад промислового виробництва у 2020 році, що, «скоріш за все, буде більше, ніж 1%».

Устенко прогнозує, що українська економіка виросте більше, ніж на 3%

Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера і радник президента прогнозує зростання економіки України наступного року більше, ніж на 3%. Про це Устенко розповів у коментарі «Главкому» для проекту Економічні підсумки-2019.

Експерт вважає, що «ситуація з економікою розвивається в більш позитивному ключі, ніж очікували на початку цього року». «Передбачалось і різке гальмування темпів економічного росту, частина прогнозів взагалі допускали падіння економіки, були загрозливі прогнози з приводу курсу, інфляції, дефіциту бюджету. Що стосується зовнішніх ризиків, то очікувалось різке уповільнення темпів світового економічного росту з активним падінням цін на всю сировинну групу продукції, на якій ми спеціалізуємось. Паралельно було чути тривожні меседжі щодо стану європейської економіки – очікувався більш ранній Breхit. Були й внутрішні ризики: основне, про що йшла мова, – входження країни в два піки політичного циклу, що могло вкрай негативно відбитись на макроекономічній ситуації. Зокрема, очікувалось різке уповільнення притоку інвестицій», - нагадав Устенко минулы прогнози.

Попри все, за словами радника президента Зеленського, «українська економіка виросте більше, ніж на 3%, що само собою непогано».

Експерта насторожує очікуваний спад промислового виробництва у 2020 році, що, «скоріш за все, буде більше, ніж 1%». «Це вкрай погано, особливо на фоні росту сільського господарства – наша економіка, принаймні протягом цього року, набуває сировинний характер. Має бути чітка стратегія, аби не допустити деіндустріалізації країни», - наголошує Устенко.

Також добрим сигналом виконавчий директор Фонду Блейзера вважає сповільнення інфляції. «Скоріш за все, вона буде нижчою за прогнозовану. Також більш ніж на 20% нижче прогнозу курсовий параметр», - передбачає Устенко.

ДОВІДКА

В бюджеті на 2019 рік прогнозний курс закладався на рівні 29,4 гривні за долар. Але на кінець року Нацбанк встановив його в районі 23,3 гривень за долар.

Експерт вважає, що рівень безробіття, «швидше за все, знаходитиметься в межах контрольованої норми – до 10%». «А от ревальвація гривні та різке уповільнення темпів інфляції неминуче мали привести до проблем з бюджетом. Ревальвація разом зі світовою кон’юнктурою найбільш негативно відбилися на металургах – ціна на метали впала на 10-20% по окремих групах. З іншого боку, приплив інвестицій в $3 млрд в два рази більший, ніж очікувався (деякі експерти зауважують, що ріст інвестицій стався за рахунок спекулятивного капіталу – Ред). Тобто ми знаходимося у відносно керованому руслі», - резюмував радник президента Устенко.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

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