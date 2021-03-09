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    Семинский хочет отнять акции «Нефтегаздобычи», прикрываясь именем президента – Рудьковский в письме Зеленскому

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    Рудьковский: &laquo;Семинский вместе с замом генпрокурора 5 марта встречались с Владимиром Зеленским, пытаясь получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему&raquo; - Семинский хочет отнять акции «Нефтегаздобычи», прикрываясь именем президента – Рудьковский в письме Зеленскому
    Рудьковский: «Семинский вместе с замом генпрокурора 5 марта встречались с Владимиром Зеленским, пытаясь получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему»
    фото: Facebook

    Рудьковский подчеркнул, что не имеет никакого отношения к исчезновению Олега Семинского

    Народный депутат Олег Семинский из «Слуги Народа» путем вымогательства и использования админресурса хочет отнять часть акций «Нефтегаздобычи», пытаясь также вовлечь в свою противоправную деятельность президента Владимира Зеленского.

    Об этом сообщил бывший министр транспорта, миноритарный акционер «Нефтегаздобычи» Николай Рудьковский в открытом письме президенту, обнародованном изданием «Гордон».

    «У Олега Семинского простая цель. Он, как член фракции «Слуга народа», используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером, как бы он ни хотел убедить вас, уважаемый Владимир Александрович, в обратном», - говорится в письме.

    Рудьковский добавил, Семинский с 2015 года пытается завладеть имуществом, которое ему не принадлежит и никогда не принадлежало, прибегая к угрозам и давлению в адрес семьи.

    «Во время того, как я сидел в тюрьме Российской Федерации, он, задействовав свои тесные связи с правоохранительной системой государства-агрессора и с криминалитетом, давил на меня. Он настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи», – говорится в обращении.

    По информации Рудьковского, Семинский вместе с замом генпрокурора 5 марта встречались с Владимиром Зеленским, пытаясь получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему и суды.

    «Владимир Александрович, к сожалению, люди, с которыми вы встретились в пятницу (5 марта – прим.), подставляют вас, а их противоправные действия с целью наживы могут бросить тень на ваше честное имя», – говорится в открытом обращении.

    Рудьковский подчеркнул, что не имеет никакого отношения к исчезновению Олега Семинского и заинтересован в справедливом публичном расследовании.

    Напомним, Олег Семинский стал народным депутатом от партии «Слуга Народа» в 2019 году. До 2013 года он руководил компанией «Нефтегаздобыча». Согласно данным Министерства юстиции, Семинский никогда не был акционером компании, однако с 2015 года пытается получит 10% ее акций.

    Теги: депутат Владимир Зеленский Россия партия Слуга народа Микола Рудьковський
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