Семинский хочет отнять акции «Нефтегаздобычи», прикрываясь именем президента – Рудьковский в письме Зеленскому

Рудьковский подчеркнул, что не имеет никакого отношения к исчезновению Олега Семинского

Народный депутат Олег Семинский из «Слуги Народа» путем вымогательства и использования админресурса хочет отнять часть акций «Нефтегаздобычи», пытаясь также вовлечь в свою противоправную деятельность президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил бывший министр транспорта, миноритарный акционер «Нефтегаздобычи» Николай Рудьковский в открытом письме президенту, обнародованном изданием «Гордон».

«У Олега Семинского простая цель. Он, как член фракции «Слуга народа», используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером, как бы он ни хотел убедить вас, уважаемый Владимир Александрович, в обратном», - говорится в письме.

Рудьковский добавил, Семинский с 2015 года пытается завладеть имуществом, которое ему не принадлежит и никогда не принадлежало, прибегая к угрозам и давлению в адрес семьи.

«Во время того, как я сидел в тюрьме Российской Федерации, он, задействовав свои тесные связи с правоохранительной системой государства-агрессора и с криминалитетом, давил на меня. Он настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи», – говорится в обращении.

По информации Рудьковского, Семинский вместе с замом генпрокурора 5 марта встречались с Владимиром Зеленским, пытаясь получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему и суды.

«Владимир Александрович, к сожалению, люди, с которыми вы встретились в пятницу (5 марта – прим.), подставляют вас, а их противоправные действия с целью наживы могут бросить тень на ваше честное имя», – говорится в открытом обращении.

Рудьковский подчеркнул, что не имеет никакого отношения к исчезновению Олега Семинского и заинтересован в справедливом публичном расследовании.

Напомним, Олег Семинский стал народным депутатом от партии «Слуга Народа» в 2019 году. До 2013 года он руководил компанией «Нефтегаздобыча». Согласно данным Министерства юстиции, Семинский никогда не был акционером компании, однако с 2015 года пытается получит 10% ее акций.