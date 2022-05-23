Світова економіка перебуває у найгіршому стані з часів Другої світової – МВФ
Серед причин такого стану економіки вказано війну Росії проти України
Світова економіка перебуває у найгіршому стані за десятки років – з часів Другої світової війни. Про це повідомляється у спільному блозі директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої та ще двох співробітників фонду, оприлюдненому перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі.
Серед причин такого стану економіки вказано війну Росії проти України, пандемію коронавірусу та загрозу зміни клімату через глобальне потепління. В результаті, у всьому світі підвищилася інфляція, зросли ціни на харчування та енергоносії.
У МВФ застерегли країни світу від економічної фрагментації, адже скасування десятиліть інтеграції зробить світ біднішим і небезпечнішим.
«Ціна подальшої дезінтеграції в різних країнах буде величезною. І постраждають люди з будь-яким рівнем доходу – від високооплачуваних фахівців та заводських працівників із середнім рівнем доходу, які забезпечують експорт, до низькооплачуваних працівників, що залежать від імпорту продуктів харчування, щоб вижити», – йдеться у блозі.
Також наголошується, що відбудеться зростання міграції у спробах людей знайти найкращі умови для життя.
На думку МВФ, для покращення стану світової економіки потрібно:
- послабити торговельні обмеження;
- вирішити проблему виплат заборгованості, у тому числі за допомогою реструктуризації платежів;
- модернізувати систему транскордонних переказів;
- вирішувати проблему кліматичних змін.
У понеділок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він розповів про військові злочини Росії в Україні та закликав до об'єднання задля їх припинення.