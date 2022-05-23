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    Економіка та фінанси

    Світова економіка перебуває у найгіршому стані з часів Другої світової – МВФ

    У всьому світі підвищилася інфляція, зросли ціни на харчування та енергоносії - Світова економіка перебуває у найгіршому стані з часів Другої світової – МВФ
    У всьому світі підвищилася інфляція, зросли ціни на харчування та енергоносії
    фото: ТСН

    Серед причин такого стану економіки вказано війну Росії проти України

    Світова економіка перебуває у найгіршому стані за десятки років – з часів Другої світової війни. Про це повідомляється у спільному блозі директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої та ще двох співробітників фонду, оприлюдненому перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі.

    Серед причин такого стану економіки вказано війну Росії проти України, пандемію коронавірусу та загрозу зміни клімату через глобальне потепління. В результаті, у всьому світі підвищилася інфляція, зросли ціни на харчування та енергоносії.

    У МВФ застерегли країни світу від економічної фрагментації, адже скасування десятиліть інтеграції зробить світ біднішим і небезпечнішим.

    «Ціна подальшої дезінтеграції в різних країнах буде величезною. І постраждають люди з будь-яким рівнем доходу – від високооплачуваних фахівців та заводських працівників із середнім рівнем доходу, які забезпечують експорт, до низькооплачуваних працівників, що залежать від імпорту продуктів харчування, щоб вижити», – йдеться у блозі.

    Також наголошується, що відбудеться зростання міграції у спробах людей знайти найкращі умови для життя.

    На думку МВФ, для покращення стану світової економіки потрібно:

    • послабити торговельні обмеження;
    • вирішити проблему виплат заборгованості, у тому числі за допомогою реструктуризації платежів;
    • модернізувати систему транскордонних переказів;
    • вирішувати проблему кліматичних змін.

    У понеділок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він розповів про військові злочини Росії в Україні та закликав до об'єднання задля їх припинення.

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    Теги: інфляція росія окупанти МВФ економіка експорт війна ціни Україна окупація #stoprussia
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    Світова економіка перебуває у найгіршому стані з часів Другої світової – МВФ