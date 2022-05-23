Світова економіка перебуває у найгіршому стані з часів Другої світової – МВФ

У всьому світі підвищилася інфляція, зросли ціни на харчування та енергоносії

Серед причин такого стану економіки вказано війну Росії проти України

Світова економіка перебуває у найгіршому стані за десятки років – з часів Другої світової війни. Про це повідомляється у спільному блозі директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої та ще двох співробітників фонду, оприлюдненому перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі.

Серед причин такого стану економіки вказано війну Росії проти України, пандемію коронавірусу та загрозу зміни клімату через глобальне потепління. В результаті, у всьому світі підвищилася інфляція, зросли ціни на харчування та енергоносії.

У МВФ застерегли країни світу від економічної фрагментації, адже скасування десятиліть інтеграції зробить світ біднішим і небезпечнішим.

«Ціна подальшої дезінтеграції в різних країнах буде величезною. І постраждають люди з будь-яким рівнем доходу – від високооплачуваних фахівців та заводських працівників із середнім рівнем доходу, які забезпечують експорт, до низькооплачуваних працівників, що залежать від імпорту продуктів харчування, щоб вижити», – йдеться у блозі.

Також наголошується, що відбудеться зростання міграції у спробах людей знайти найкращі умови для життя.

На думку МВФ, для покращення стану світової економіки потрібно:

послабити торговельні обмеження;

вирішити проблему виплат заборгованості, у тому числі за допомогою реструктуризації платежів;

модернізувати систему транскордонних переказів;

вирішувати проблему кліматичних змін.

У понеділок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він розповів про військові злочини Росії в Україні та закликав до об'єднання задля їх припинення.