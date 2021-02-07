У двох областях аварійно зупинились енергоблоки ТЕС?

У Вінницькій та Львівській областях сталося аварійне відключення енергоблоків ТЕС, повідомив депутат Герус, але його інформацію відразу спростували

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що на електростанціях групи компаній ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки.

Про це Герус написав вчора у своєму Telegram.

За словами депутата, на аварійний ремонт зупинено блок #2 Ладижинськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причина – шум у топці котла. А також на аварійний ремонт зупинено блок #5 Добротвірської ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причина – несправність автомата безпеки.

«Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі (в ніч на 7 лютого – «Главком») температура впаде до -14С. Тим не менше системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію за рахунок інших джерел, всім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії», – написав він.

Інформацію Геруса прокоментував генеральний директор D.Trading Віталій Бутенко. Він наполягає: голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вигадав черговий фейк про начебто-то зупинку енергоблоків ТЕС компанії ДТЕК, аби виправдати розпочатий ним імпорт струму з Росії. «Герус знову пішов в шалені інформаційні маніпуляції задля захисту милого для нього імпорту російської електроенергії. За останні 1,5 роки маніпуляції стали мейнстрімом енергетичної галузі. Для політиканів – це нормальна справа. Маніпуляції та фейки», - повідомив Бутенко на своїй сторінці на Facebook. Глава D.Trading зазначив, що останні кілька тижнів спостерігається підвищена активність Андрія Геруса, Голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, низки трейдерів-імпортерів, які синхронно захищають і відстоюють закупівлю електричної енергії у Росії.

Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції «Луч» в Запорізькій області, системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

Як повідомлялося, у четвер, 4 лютого, ДТЕК повністю відновив роботу Запоріжської ТЕС в енергосистемі після знеструмлення через аварію на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго.

Читайте також: