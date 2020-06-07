У Нацбанку стверджують, що не можуть перераховувати гроші до держбюджету через борги Бахматюка



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Пан Бахматюк нічого не заплатив Нацбанку, проте у нас є тверді застави і є його особиста порука на 8,3 млрд грн, тому ми продовжуємо боротися, - Рожкова

ВіЕйБі Банк і банк «Фінансова ініціатива», що належать пану Бахматюку, заборгували НБУ за кредитами рефінансування 10,4 млрд грн, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стверджує, що через небажання бізнесмена Олега Бахматюка повернути кредити рефінансування регулятор не може підтримати держбюджет в умовах пандемії Covid-19. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

«Національний банк сформував резерви під кредити рефінансування двох банків Олега Бахматюка на суму 9,6 млрд грн. Це відповідно зменшує суму прибутку, яка могла б бути перерахована до держбюджету і використана державою в кризовий період», – повідомила перша заступниця голови НБУ.

За словами Рожкової, збанкрутілі ВіЕйБі Банк і банк «Фінансова ініціатива», що належать пану Бахматюку, заборгували НБУ за кредитами рефінансування 10,4 млрд грн.

«За весь цей період пан Бахматюк Нацбанку нічого не заплатив. У нас є тверді застави, також є його особиста порука на 8,3 млрд грн. Тому ми тривалий час перебуваємо в судах і з самим Бахматюком, і з майновими поручителями, підконтрольними йому компаніями. Вони нас блокують, затягують судові процеси і навіть в тих випадках, де є рішення на нашу користь, затягують виконавчі провадження, але ми продовжуємо боротися», – розповіла Катерина Рожкова.

Як повідомлялося 28 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід для кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.