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Україна хоче конфіскувати активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна хоче конфіскувати активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet
фото з відкритих джерел

Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держав

25 грудня Міністерство юстиції розпочало процес конфіскації активів ТОВ «Роял Пей». Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави.

«Просимо застосувати санкцію до ТОВ «Роял Пей» та стягнути в бюджет України цінні папери та грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн», - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче конфіскувати більше ніж 720 млн євро ($788,9 млн) російських активів. Досі країни лише заморожувала активи компаній країни-терориста.

Нагадаємо, відсотки від російських коштів, заморожених Євросоюзом у рамках санкцій, на суму 3-4 млрд євро вже цієї зими Брюссель міг би спрямувати Києву. Але ЄС так і не зміг ухвалити остаточне рішення щодо механізму конфіскації заблокованих активів країни-агресора.

Декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям.

Теги: санкції бюджет путін Міністерство юстиції диктатор

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