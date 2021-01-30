Українцям компенсують підвищення тарифів: хто і за що отримає виплати

Подорожчання електроенергії для населення частково компенсують субсидіями

Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень.

Відповідний закон був ухвалений 29 січня (законопроект №4672).

Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).

Хто отримає субсидії

Згідно з законом, Кабінет міністрів у тижневий строк повинен визначити порядок надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії:

населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості),

населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості),

багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.

Зміна джерела коштів

Раніше Кабмін ухвалив постанову про виділення коштів на компенсацію в сумі 1,4 млрд гривень. Однак ці кошти планувалося отримати зі спеціального фонду держбюджету, доходи якого не є постійними. Таким чином, ухвалення закону гарантує виплату субсидій.

Під час засідання уряду 27 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що компенсації будуть призначені в автоматичному режимі і за ними не потрібно звертатися. Водночас новий закон містить норму, за якою Кабмін повинен ухвалити новий порядок щодо виплат цих коштів.

Чи вистачить коштів на субсидії

Під час виступу в Раді 28 січня в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заяви, що обсягу коштів, які закладені в держбюджеті-2021 на субсидії, вистачить до кінця опалювального сезону. Водночас уряд може звернутися за додатковим ресурсом навесні.