«Укрнафта» безпідставно стягнула з Міноборони 350 млн грн – нардеп

Всі операції з постачання нафтопродуктів для забезпечення силових відомств обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою

«Укрнафта» уклала контракти з поставки палива для Міноборони зі ставкою ПДВ 7%

Керівництво «Укрнафти» підозрюють у маніпуляціях з податковими ставками, які змусили Міністерство оборони України сплатити зайвих 350 млн гривень за дизпаливо та бензини для ЗСУ. Про це повідомив перший заступник голови Комітету енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

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Нардеп пояснив, що рішенням Кабміну з 24 лютого 2022 року всі операції з постачання нафтопродуктів для забезпечення силових відомств обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою, і ще в березні і травні 2023 року «Укрнафта» постачала Нацгвардії пальне на майже пів мільярда гривень за нульовою ставкою ПДВ.

Проте в січні та травні 2023 року «Укрнафта» уклала аналогічні контракти з поставки палива для Міноборони зі ставкою ПДВ 7%. Так, Міноборони закупило дизпалива та бензинів на 5,5 млрд грн, сплативши додатково 350 млн грн податку на додану вартість, який згідно з законом платити не мало.

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«Уявіть скільки «мавіків», засобів захисту та іншого такого життєво-необхідного майна можна було придбати за ці 350 млн грн?» – написав Кучеренко.

За словами нардепа, вже в серпні 2023 року «Укрнафта» стала вимагати від Міноборони переглянути ставки по попереднім контрактам, збільшивши їх до 20%.

Керівництво «Укрнафти» підозрюють у маніпуляціях з податковими ставками фото: Facebook/Олексій Кучеренко

Нагадаємо, в листопаді Господарський суд м. Києва відкрив справу за позовом «Укрнафти» до держави в особі Міноборони про зобов’язання підписати додаткові угоди до вже укладених договорів постачання нафтопродуктів.

Кучеренко звернувся до генпрокуратури, і та вступила до справи 21 грудня, одразу після чого «Укрнафта» відкликала свій позов, заявивши у суді клопотання про залишення його без розгляду.

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22 грудня Міноборони оголосило новий тендер на закупівлю пального на 3,4 млрд грн за нульовою ставкою ПДВ, і вже 9 січня 2024 року «Укрнафта» запропонувала його реалізацію Міністерству оборони також з нульовою ставкою.

До слова, після того, як у Мінфіні розкритикували директора компанії Сергія Корецького за оклад в 1,2 млн грн на місяць, стало відомо, скільки платять деяким іншим топменеджерам підприємства після націоналізації.