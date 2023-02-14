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Влада має системно та публічно лобіювати розблокування морських портів для експорту – Омелян

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Влада має системно та публічно лобіювати розблокування морських портів для експорту – Омелян
Володимир Омелян
фото з відкритих джерел

«Ми бачимо: Росія слабка і не має змоги контролювати Чорне море»

Українська влада має системно та публічно лобіювати розблокування морських портів для експорту, адже це дасть бюджету набагато більше коштів, ніж зараз країна отримує у вигляді міжнародної допомоги. Таке переконання висловив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він зауважив: вести переговори з агресором надзвичайно непросто, але Україні вдалося досягти домовленостей щодо експорту зерна. Водночас, по іншим видам продукції жодного прогресу немає, і це викликає подив.

«Я не бачу обговорення цього питання (розблокування експорту через порти – ред.) в публічному полі. Отримання публічної підтримки є критично важливим для успішності будь-яких переговорів. І я би хотів побачити більш активну позицію профільних і чиновників українського уряду, і керівництва української держави, що нам необхідно розширювати зерновий коридор на всі види, в тому числі й насипні і контейнерні перевезення. І це можливо зробити! Ми бачимо: Росія слабка і не має змоги контролювати Чорне море. Її позиція може бути переламана спільним підходом України, Туреччини і наших союзників», – переконаний Омелян.

Він впевнений, що розблокувати чорноморські порти цілком можливо, адже Україна має численні успіхи у інших напрямках.

«Я дивуюся, чому це не зроблено за цей період часу. Ініціатива не може виходити лише від приватного бізнесу! Успіх цієї ініціативи буде полягати в системному державному підході, коли українські чиновники лобіюють український приватний бізнес. Це лобіювання – абсолютно природне, адже за рахунок цього Україна отримуватиме більші доходи до державного бюджету. Ми всі бачимо, що ми зараз критично залежні від західної допомоги. І насправді могли би отримати набагато більше у вигляді податків, сплачених великим українським бізнесом», – резюмував Омелян.

Раніше голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова заявила, що розблокування експорту української продукції через морські порти допоможе Україні утримати свої позиції на світових ринках, адже зараз, через здорожчання логістики, ця продукція не витримує конкуренції. Крім того, пожвавлення морської торгівлі забезпечить надходження до бюджету: тільки експорт металу може дати країні додатково 8 мільярдів доларів.

Водночас, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво.

Нагадаємо, російські загарбники збільшують кількість ракетоносіїв в Чорному морі та активізують повітряну розвідку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Теги: росія Чорне море Володимир Омелян експорт бізнес Україна президент влада перевезення переговори

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