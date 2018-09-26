«Волиньгаз збут» переміг у 93% конкурсів ProZorro на поставку газу новини компаній



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Зараз клієнтами компанії є 336 бюджетних організацій

З початку року ТОВ «Волиньгаз Збут» визнано переможцем у 93% конкурсах на закупівлю природного газу, які проводили на електронній платформі ProZorro споживачі Волинської області. Компанія перемогла у 48 процедурах закупівель.

З початку року ТОВ «Волиньгаз Збут» перемогла більше ніж в 90% тендерах ProZorro. Зараз клієнтами компанії є 336 бюджетних організацій з 370. Окрім компанії «Волиньгаз Збут», в області працює ще 10 трейдерів.

ТОВ «Волиньгаз Збут» на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу. Хоча деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну. Але потім вони висувають істотно завищені ціни на блакитне паливо.

«У 2018 році деякі бюджетні організації Волинської області уклали договори з іншими постачальниками. Але після підписання договору ці компанії завищують ціну торгів на 10-20%, — зазначає директор «Волиньгаз Збут» Микола Тищук. - Споживачі - бюджетні установи та організації-юридичні особи можуть уникнути будь-яких непорозумінь чи незручностей із постачання природного газу. Для цього необхідно відповідально та продумано скласти план свого фінансового річного плану та прогнозувати кошти на 10-20% більше від діючої ціни на газ».

Є випадки, коли установи та організації розташовані на Волині, будучи залежні від постачальника природного газу, який знаходиться в іншій області, через завищення ціни на блакитне паливо, залишились без газопостачання.

«Співпрацюючи із «Волиньгаз Збутом», клієнти мають ряд переваг - гарантовані поставки та відсутність форс-мажорів, а також грамотні консультаційні послуги, гнучкі умови. Суттєвою перевагою є наявність прямих договорів між «Волиньгаз Збут» і газотранспортною компанією «Укртрансгаз», що позбавляє замовника від додаткових витрат на підготовку і публікацію змін до документів, а також спрощує проведення розрахунків, оскільки вартість транспортування магістральними трубопроводами включено до кінцевої ціни тарифу на постачання природного газу», — зауважує директор «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.

До того ж, фахівці компанії знаються на аспектах забезпечення фінансової гарантії на конкурсних торгах саме із державними банками та досвід роботи на ринку природного газу з бюджетними установами. Адже розрахунки з бюджетними організаціями мають свою специфіку, відміну від промисловості.

Для забезпечення конкуренції, згідно з чинним законодавством, усі бюджетні і держустанови, річний обсяг закупівлі газу яких перевищує 200 тис. грн., зобов'язані провести закупівлі природного газу на тендерних торгах на платформі ProZorro.