Втрати України у війні з Росією вже становлять 50% ВВП – голова Нацбанку

Україна не має внутрішніх джерел для поповнення такого значного капіталу

За словами голови Національного банку України Кирила Шевченка, збитки матеріальним активам України від російської агресії, включаючи інфраструктуру та будівлі, сягнули 100 мільярдів доларів. Про це голова Нацбанку заявив в онлайн-інтерв’ю The Asahi Shimbun.

На його думку, міжнародна спільнота має прийняти термінове і навіть «неортодоксальне» рішення, щоб врятувати життя в Україні.