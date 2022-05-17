Втрати України у війні з Росією вже становлять 50% ВВП – голова Нацбанку
Україна не має внутрішніх джерел для поповнення такого значного капіталу
За словами голови Національного банку України Кирила Шевченка, збитки матеріальним активам України від російської агресії, включаючи інфраструктуру та будівлі, сягнули 100 мільярдів доларів. Про це голова Нацбанку заявив в онлайн-інтерв’ю The Asahi Shimbun.
На його думку, міжнародна спільнота має прийняти термінове і навіть «неортодоксальне» рішення, щоб врятувати життя в Україні.
«Економічні втрати колосальні. За останніми підрахунками НБУ, Україна втратила майже 100 мільярдів доларів матеріальних активів. Для порівняння: загальний ВВП у довоєнному 2021 році становив приблизно 200 мільярдів доларів. Україна не має внутрішніх джерел для поповнення такого значного капіталу. Тому зовнішні джерела фінансування мають для нас справді важливе значення», – розповів Шевченко.
За оцінками НБУ, економіка України поступово відновлюватиметься. Але реальний ВВП у 2022 році може впасти щонайменше на одну третину. Втрати можуть бути більш значними, якщо продовжаться більші військові дії.
«Інфляція різко зросла до 15,9% у квітні через перебої в поставках, зростання витрат і зростання цін на тимчасово окупованих територіях. За нашими оцінками, до кінця 2022 року інфляція може перевищити 20 відсотків. Але це залишиться під контролем», – розповів очільник Нацбанку.
Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Ринковий курс зараз становить близько 33-35 гривень за долар.
Нещодавно Нацбанк розповів, що робити з гривнями, які пошкодив вогонь.