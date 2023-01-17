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Нагріли руки: АТ«Дніпровська теплоелектроцентраль» запідозрили у махінаціях за державний кошт

Ірина Глотова
glavcom.ua
Нагріли руки: АТ«Дніпровська теплоелектроцентраль» запідозрили у махінаціях за державний кошт
Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» витрачає державні кошти на купівлю генераторів
фото: radiotrek.rv.ua

Підприємство через систему «Прозорро» придбало генератори за ціною, суттєво вищою за ринкову

У середині січня державне Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» (Кам’янське Дніпропетровської області) закупило генератори різних типів на суму 65 млн грн. Про цю угоду є інформація в системі «Прозорро». Втім, договірні ціни на турецькі генератори виявились значно вищі від ринкових. Таку інформацію поширив сайт «Наші гроші».

До прикладу, дизельні генератори контейнерного типу фірми Aksa потужністю 52 кВт замовили по 2,26 млн грн за штуку, тоді як потужні генераторів Aksa APD-70 ква/56 кВт можна знайти по 0,70 млн грн.

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Німецькі дизель-генератори Konner & Sohnen потужністю від 7,5 до 8,5 кВт придбали по 752 тисячі гривень, а у магазинах в Україні вони коштують 100-200 тисяч гривень за штуку. Майже 40 млн грн кошутував газовий генератор Coelmo (Італія) з утилізацією тепла 2300 кВт, 6 кВ, втім знайти його реальну вартість на сайті виробника, чи у відкритих джерелах не вдалось.

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«Єдиним учасником торгів виявилось ТОВ «Ксентес». Ця фірма зі статутним капіталом 1000 гривень була зареєстрована у лютому 2022 року у м. Кам’янське. Власником є Ксенія Теслицька. Вона до вторгнення також була власницею ТОВ «Брігс-Плюс» з Маріуполя та має власний ФОП Теслицька Ксенія Сергіївна. Обидва ці юрособи з 2021 року отримали замовлення на поставку лікарських препаратів для лікарень Кам’янського на 25 млн грн», пише видання.генератор 3.jpg (79 KB)

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Нагадаємо, акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» належить державі, його планували приватизувати перед вторгненням, але не вдалось. З 2020 року директором компанії є Володимир Аулов.

На початку січня цього року у Хмельницькій області твоє чоловіків отруїлися чадним газом від генератора. Двоє чоловіків померли.

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Гроші

Нагріли руки: АТ«Дніпровська теплоелектроцентраль» запідозрили у махінаціях за державний кошт
Нагріли руки: АТ«Дніпровська теплоелектроцентраль» запідозрили у махінаціях за державний кошт

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