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Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості»
Проєкт допоможе пенсіонерам користуватися фінансовими послугами та захиститися від платіжного шахрайства
фото з відкритих джерел

«Фінансова мудрість» – новий освітній проєкт фінансової грамотності для людей старшого віку

В Україні стартував новий проєкт з фінансової грамотності для старших людей. Про це повідомляє Приватбанк.

«Фінансова мудрість» – новий освітній проєкт фінансової грамотності для людей старшого віку, який започаткував Національний банк у партнерстві з ПриватБанком та благодійним фондом «Життєлюб».

«Сьогодні українці у віці понад 60 років залишаються поза увагою. За допомогою безкоштовної соціальної газети, що буде поширюватися сервісними центрами Пенсійного фонду по всій Україні, люди старшого віку зможуть поліпшити фінансову обізнаність», – зазначено в повідомленні.

Видання міститиме інформацію про користування фінансовими послугами, захист прав споживачів фінансових послуг, правила безпечних розрахунків платіжною карткою, захист від платіжного шахрайства тощо.

Нагадаємо, в Міністерстві соціальної політики орієнтуються на 2025 рік для повного формування дизайну накопичувальної пенсії.

До слова, у 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій.

Читайте також: Як самостійно порахувати пенсію: Пенсійний фонд дав інструкцію
Теги: Приватбанк пенсіонери гроші Нацбанк шахрайство

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