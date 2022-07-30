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Заборона обмінникам виставляти курс: НБУ пояснив, для чого це потрібно

Надія Карбунар
Сьогодні, 13:31 glavcom.ua
Заборона обмінникам виставляти курс: НБУ пояснив, для чого це потрібно
Нацбанк заборонив обмінникам виводити курс валют на табло
фото: Анна Спивак/Facebook

Голова Ради НБУ вважає, що жодних підстав для валютної паніки нині немає

Національний банк України в умовах війни зацікавлений в дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм законодавства та регуляторних актів. Саме тому регулятор ухвалив рішення щодо обмінних пунктів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

«Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим», – написав він.

Як зазначив Данилишин, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. «В даних умовах це виправданий крок», – додав він.

Голова Ради НБУ вважає, що «жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються».

Данилишин також зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня «скорегував» офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.

«Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність», – написав він.

Нагадаємо, Національний банк України посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, обмінники не зможуть публікувати курс валют на інформаційних табло за межами кас.

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Заборона обмінникам виставляти курс: НБУ пояснив, для чого це потрібно
Заборона обмінникам виставляти курс: НБУ пояснив, для чого це потрібно

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