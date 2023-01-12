Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі «Еспресо ТВ».

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«Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км», – сказала Гуменюк.

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Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. Тестенко Тест / Facebook test

Керівниця пресцентру запевнила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому легкого підвезення резерів та боєприпасів для окупантів не буде. Також на правому ж березі Дніпра тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це – понад 4870 квадратних кілометрів.

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