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Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі «Еспресо ТВ».

«Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км», – сказала Гуменюк.

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Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.
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Керівниця пресцентру запевнила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому легкого підвезення резерів та боєприпасів для окупантів не буде. Також на правому ж березі Дніпра тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це – понад 4870 квадратних кілометрів.

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