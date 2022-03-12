Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев: Украинцы должны настраивать себя на долгую войну

«Война – это всегда плохо. Но и мир любой ценой – это не лучше»

Третью неделю продолжается полномасштабная война Украины с Россией. Украинская армия преимущественно отражает атаки оккупационных войск. Десятки тысяч украинцев пополнили ряды защитников Родины. Власти называют цифру 100 тыс. добровольцев, присоединившихся к новому роду войск – Территориальной обороне Вооруженных сил. Кроме того, в Украине создан Интернациональнй легион, в который могут вступать иностранцы. Вооруженные силы сообщают о десятках тысяч добровольцев, которые уже сегодня готовы пополнить ряды легиона. Первые военные-иностранцы уже воюют. В частности, служить Украине прибыл сын британской депутата.

Кроме граждан некоторых стран Западной Европы, Канады и США, желание воевать против России высказали представители многочисленной чеченской диаспоры в Западной Европе. Глава правительства самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев заявил, что чеченские добровольцы из Европы готовы стать плечом к плечу с украинскими солдатами против России и так называемых «кадыровцев».

В интервью «Главкому» Закаев рассказал, в каком случае чеченцы из Европы смогут пополнить ряды Иностранного легиона, кто или что может остановить Путина и как Украине не проиграть свою Отечественную войну.

«Прежде чем начать наш разговор, я хочу выразить вам свое глубочайшее уважение и свою стопроцентную поддержку в том, что вы делаете… Если бы у меня была какая-то возможность, я был бы рядом с вами. Обращаюсь к президету Зеленскому с тем, чтобы он помог мне оказаться в Киеве, чтобы его структуры дали мне возможность прибыть туда, и я готов быть с вами до победного конца», – начал разговор с «Главкомом» глава правительства Ичкерии в изгнании.

Ахмед Закаев у другій половині 90-х

«У чеченцев появился исключительно хороший шанс»

Господин Закаев, чеченская диаспора в Европе дала добро на участие своих добровольцев в войне против России. На каких условиях?

Все чеченцы, которые считают себя свободными и готовы отдать свои жизни за свободу, за свободу своего народа, очень хорошо помнят слова первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Он в свое время сказал: «Солнце свободы взойдет над Украиной и тогда мы вместе освободимся». Это было почти 30 лет назад. Вы вспомните, какие еще недавно были отношения России и Украины. Слова Дудаева были пророческими, он неоднократно говорил о том, что Украина схлеснется с Россией. То есть мы на ментальном уровне были готовы к тому, что это может произойти.

Но скажу за себя. Я до последнего не верил, что это может произойти именно в такой форме (в виде полномасштабной войны – «Главком»). Я допускал всякого рода провокации, признание «ДНР» и «ЛНР», что будет ставиться вопрос о признании Украиной Крыма российским, но я не допускал вот такого крупномасштабного вторжения с целью оккупировать другую страну и изменить существующий строй.

В Коране сказано, что Всевышний, когда надумает наказать человека, он лишает его разума. Казалось бы, Путин не самоубийца, он не сумасшедший. В то же время он сделал то, что сделал. Я не хочу вдаваться в какую-то конспирологию в связи с этим, хотя эта версия тоже остается в силе. В виду того, как себя ведет Западный мир по отношению к трагедии, которая разворачивается в Украине. Всевышний лишил Путина разума с тем, чтобы его наказать. У чеченцев появился исключительно хороший шанс способствовать тому, чтобы это государство, РФ, которое мы знали до 24 февраля, перестало существовать в том виде, в котором мы его знаем.

Это будет залогом свободы чеченцев, украинцев и всех других, кого Путин пока еще держит в своих тисках и не дает им свободу. Это Беларусь, Казахстан и другие азиатские республики, которые он вынуждает сохранять лояльность. На самом деле, это видимая лояльность, которая лопнет как мыльный пузырь. Процессы, которые начнутся, приведут к ослаблению России.

С кем из украинской власти вы контактируете, о чем идут переговоры?

Министр нашего правительства находится на связи с советником президента Зеленского, я не буду называть имен и фамилий. Скажу сразу, Государственный комитет деоккупации Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) не ставит вопрос, условие сегодня о признании независимости ЧРИ (признание Украиной взамен на участие в войне против России чеенских добровольцев – «Главком»). Это с нашей стороны было бы непорядочно и аморально ставить вопрос в такой форме, пытаться выиграть какие-то политические дивиденды. Мы ставим вопрос исключительно со ссылкой на международные конвенции, чтобы защитить наших добровольцев, которые будут воевать на стороне украинцев против российских агрессоров. Мы говорим о чеченцах, которые проживают в Европе. Есть и такие, которые сейчас бегут из Чечни, чтобы их кадыровцы не рекрутировали. Они бегут в Европу, в Турцию в частности, чтобы потом вступать в наши отряды, о которых я говорю. Но в основном речь идет о жителях Евросоюза, их более 350 тыс. Всем, кто согласится приехать, нужны гарантии, что все будет законно, чтобы это решение не противоречило внутреннему законодательству стран, где наши люди проживают. Ведь во многих законодательствах участие добровольцев в конфликте приравнивается к наемничетсву и запрещено, уголовно преследуется.

Что вам ответили представители украинской власти?

Нам сказали, что все документы от нас находятся в Офисе президента, в Верховной Раде, они их рассматривают… Почему это затягивается, мне пока никто не объяснил. Каждый день я получаю звонки со многих стран Европы от желающих поехать в Украину, с вопросами, как это сделать. Об этом же меня спрашивают и журналисты. А я пока никак не могу ответить на их вопросы, у меня нет аргументированных ответов. Пока все в подвешенном состоянии.

Я слышал заевление главы Духовного управления мусульман Украины, который призвал жителей России восстать (руководитель Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов обратился к мусульманам России с призывом к восстанию). Он говорит, что все силовые структуры России находятся в Украине, но это неправда. В Украине лишь 1-2% из всех. Остальные как были, так и остаются на месте, в России.

Если даже какая-то республика или какой-то регион заявит и начнет требовать независимости или отделения, то к большому сожалению весь мир будет рассматривать это как внутреннее дело России. Их (тех, кто выступит за независимость) начнут уничтожать так же, как нас уничтожили. На протяжении 30 лет ни одна из стран мира не заявила о том, что чеченцы в соответствии с нормами международного права, имеют право на свою государственность. Мол, все это внутреннее дело России. К сожалению, на сегодняшний день ничего не изменилось.

Украина официально сообщает о создании Интернационального легиона и о 52 тыс. добровольцев, которые уже готовы в нем служить. Какое количество чеченцев из Западной Европы в случае решения всех юридических вопросов готовы присоединиться?

Если будет гарантия того, что эти люди смогут потом свободно возвращаться домой, они не будут приследуемы, я уверен в том, что из 350 тыс. чеченцев, которые находятся в Европе, найдутся очень много желающих. Не хочу называть конкретную цифру. Скажу лишь, что это будет ощутимая помощь в отторжении российской агрессии.

Против Украины приехали воевать из Чечни так называемые кадыровцы. Кто эти люди, сколько их, насколько они профессионально подготовлены в военном плане?

Чеченцы, которые находятся в рядах российских оккупационных структур в процентном отношении, я могу клятвенно заверить, составляет подавляющее меньшинство. Это меньше 0,5% всех силовиков, которые вторглись в Украину. Это никакие не спецназовцы, это Росгвардия. Функция Росгвардии – задерживать людей. То есть делать то, чем занимаются полицейские на акциях протеста в Москве, Петербурге, других городах. Именно такие функции изначально были поручены чеченцам, которых включили в перечень силовиков, отправившихся в Украину. Все они ехали не на бронетехнике, а в автозаках в Украину. По плану Путина они должны были выполнять полицейские функции против украинцев, которые будут протестовать (после захвата власти). Я уверен, что он не допускал такого мощного сопротивления, с которым столкнулся. Поскольку что-то пошло не так, чеченскую устрашающую карту как-то все равно нужно было разыграть. В Кремле не учли, что в Украине проживают тисячи чеченцев, которые являются гражданами Украины, имеют вид на жительство. И эти люди вооружились и также встали вместе с украинцами на защиту Украины. Более того, в Украине находятся два чеченских батальона еще с начала войны в 2014 году.

Одним из первых из Дании воевать за Украину приехал Иса Мунаев (командующий батальоном им. Джохара Дудаева). Он впоследствии погиб за Украину в 2015 году…

Да, у него был статус бежанца в Дании. Кстати, его сын находится в Украине, и он не может из Украины никуда выехать (из-за участия в вооруженном конфликте на территории Украины). Были случаи, когда добровольцы, например, Муслим Чеберлоевский (сейчас командир чеченского батальона имени Шейха Мансура), выезжали из Европейского Союза, а потом их задерживали, квалифицировав их деятельность как наемничество. Один-два года назад батальон Чеберлоевского даже вносили в список тех, кого нужно депортировать из Украины (14 мая 2021 года четверо бойцов батальона попали в санкционный список СНБО. А именно Муслим Идрисов (начальник штаба батальона), Салман Сайнароев, Умхан Автаев и Мансур Мовсаев. Санкции грозили им депортацией в РФ. Одна из причин – якобы грабеж ювелирного магазина и убийство охранника. Народные депутаты Александра Устинова, Ахтем Чийгоз, Юрий Шараскин отрицали преступления и обращались к президенту с тем, чтобы санкции были сняты). Мы не хотим, чтобы такое повторилось. Поэтому нам необходимо иметь какое-то рамочное соглашение и для европейских структур, и для самих чеченцев, которые въезжают в Украину, – хоть какие-то гарантии.

«Расчет был на то, что с украинцами получится так же, как с грузинами»

Давайте возвратимся в 2014 год, когда Путин напал на Украину, захватил Крым и начал войну на Донбассе. В интервью «Главкому» на вопрос о тогдашней цели Путина вы ответили: он начал войну на Донбассе, чтобы мир забыл об оккупации Крыма, чтобы эта повестка Крыма исчезла. То есть Путин хотел, чтобы мир смирился с тем что Крым – российский» Очевидно, что сейчас ситуация изменилась. Какова же сегодняшняя цель Путина в Украине?

Все эти телодвижения на востоке Украины были направлены на то, чтобы мир смирился с тем, что Украина навсегда потеряла Крым. Сейчас в Беларуси проходят переговоры, на которых Путин выдвинул условия: признать Крым российским, признать независимость «Л/ДНР», и смена режима (в Киеве). В принципе, ничего с 2104 года не изменилось. Добавился пункт «признать независимость «ЛНР» и «ДНР». Это предмет торга для главной цели, чтобы Украина отказалась от Крыма. Это мое глубокое убеждение. Эта цель для него – приоритет.

Или имела место конспирология, или его очень серьезно обманули, заверив в том, что как только появятся росийские войска на территории Украины, их встретят хлебом-солью, а тех, кто не согласны, выдворят на запад Украины.

В Чечне Россия начинала точно так же, как сейчас в Украине. Они были уверены в том, что чеченцы разбегутся… Здесь их расчет был на то, что с украинцами получится так же, как с грузинами. Крым – это первый момент, в котором Путин прокололся во внешней политике. Хотя он выдал это (оккупацию Крыма) за победу. Но сам он понимает, что в стратегическом плане – это была большая ошибка для РФ, потому что мир никогда не признает Крым российским. Ему нужно, чтобы сама Украина признала Крым российским.

Чечне было тяжело противостоять России из-за массированных бомбардировок, которые просто сравняли вашу родину с землей. Подобная ситуация была в Сирии, которую бомбили россияне. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине российские оккупанты сменили тактику и переходят к «сирийскому сценарию». Ввиду несогласия Запада закрыть небо, как выстоять и сохранить жизни мирных граждан?

Эту войну начали не вы, украинцы. Война – это всегда плохо. Но и мир любой ценой – это не лучше. Я говорю о цене, которую Путин требует заплатить украинцев за мир. Если вы сегодня не подадитесь его давлению, у вас есть прекрасная возможность избавиться от Путина и путинизма раз и навсегда. Дело в том, что вы должны четко понимать ситуацию. Персонифицировать проблему только Путиным неправильно. Путин, это – персонифецированое зло всей Российской империи и российского общества. Путин востребован этим обществом. Не станет Путина, если Россия сохранится тех границах и в том формате, в котором сегодня она есть, все будет продолжаться. Сегодня у украинцев и у мира есть шанс сделать Россию правовым государством, изменив формат существующей власти, должна произойти какая-то трансформация.

Я не говорю о том, что эта страна должна исчезнуть с карты мира, но та страна, которую мы знаем, которую до сих пор мы знали должна исчезнуть. Потому что это залог будущего, и свободы, и независимости, и нормальной стабильной жизни не только для украинцев, но и для всей Европы, даже и для всего мирового сообщества.

Все выглядит так, что Европа боится помогать Украине в военном плане. Вы длительное время живете в Западной Европе. Можете объяснить, чем обоснован этот страх?

И ЕС, и США могли не допустить этой войны, могли ее остановить на второй, на третий день, и даже сегодня могут. Вспомните, как покойный президент Польши Лех Качиньский после начала войны Грузии и России прилетел в Тбилиси. Никто не требовал закрыть небо Грузии, он прилетел и своим присутствием закрыл небо Грузии. Если бы мировые лидеры с ЕС, стран НАТО, если бы американцы, не принимая Украину в НАТО, заключили с украинцами договор о союзничестве, никогда Путин не решился бы вторгнуться в Украину. Если бы Байден, Макрон, другие лидеры сказали, что прилетают в Киев, небо Украины было бы закрыто. И для этого не нужно было бы поставлять ПВО, нужно просто проявить политическую волю.

Почему так не делают?

Я не знаю. Путин стал нерукопожатым. Шольц уже сказал, что Путин избавил немцев от бремени исторической вины. Сегодня именно Путин ассоциируется с Гитлером. Вы, украинцы, всегда относились к русским, как к братьям, по крайней мере были те, кто так считал. Но сегодня что происходит? Какая-то часть россиян выходят на акции протеста против войны. Но их задерживают потому, что людей выходит мало. Если бы вышел миллион, никто их не забрал бы никуда потому, что некуда было бы, они смогли бы вынудить Путина остановить войну. Но этого не происходит потому, что Путин востребован обществом, о чем я говорил выше. Войну, которую Путин начал, приветствует большинство россиян, путинский электорат. Дудаев называл ненавистническую политическую идеологию РФ русизмом. Этот русизм трансформировался в путинизм, которому подвержена сегодняшняя Россия. То есть это не Путин один с вами воюет, это Россия с вами воюет. Поэтому мы должны сделать все, чтобы путинская Россия перестала существовать.

«Путина втягивают все дальше и дальше в эту войну»

Вы общаетесь со многими людьми на Западе. Что они говорят о том, как закончить войну? Возможно ли это сделать невоенным способом?

Я думаю, что у них (у Запада) есть это решение, но пока его никто ни на каком уровне не сформулировал. У меня есть такое подозрение, что Путина втягивают все дальше и дальше в эту войну и Украина является жертвой какой-то геополитической стратегии Запада. Я не утверждаю, просто такое мнение, интуиция подсказывает.

Как тогда «жертве» победить?

Украинцы должны настраивать себя на долгую войну. Вы психологически, морально должны быть готовы к этому. Мы 30 лет имеем с этим дело. Путин начал военную операцию в Чечне в 1999 году, назвал ее контртеррористической операцией, официально он ее завершил только через 15 лет. Чечня – это 14 тыс. квадратных километров, меньше 1 миллиона населения было. Украина – это совершенно другая ситуация, это европейская страна. С 1992 по 2007–2008 годы США выделили России $57 млрд. Европейский Союз выделил $20 млрд. Это все происходило тогда, когда Россия воевала с Чечней. В 1995 году Россию приняли в Совет Европы. Это шло в разрез устава Совета. Но тогда принятие объяснили тем, что таким образом можно будет оказать давление на Россию. А что произошло на самом деле? Джохар Дудаев тогда сказал, что с того момента (принятие РФ в Совет Европы) Европа стала внутренним делом России. И как Европа смогла повлиять на Россию? Анексия грузинских территорий, анексия молдовских территорий, Крыма.

Поэтому вы должны готовиться. Но я уверен, что тех ресурсов, которые у него есть, не хватит потому, что сегодня весь мир за Украину и весь мир против России. Потому что те санкции, которые мир объявил России, будут очень больно бить.

Ахмед Закаев: Мы должны сделать все, чтобы путинская Россия перестала существовать (Фото: The Guardian)

«Есть ответственность российского общества за преступления, совершенные государством от их имени»

Экономические санкции, которые Запад наложил на Россию могут привести к голодным бунтам. А способны ли будут экономические требования перерасти в политические, которые изменят режим в России?

Ни убийство чеченского народа, детей, ни убийства украинцев россиян не трогают. Но когда они проголодаются, это станет проблемой для Путина.

В то же время достаточное количество экспертов, в частности экономист Владислав Иноземцев, считают, что экономические требования не выльются в политические и не приведут к остановке войны или смене политического режима. Где выход?

Если мы говорим о политических требованиях, о зрелости гражданского общества, то этого у них нет. Путин опасен не тем, что он есть, а тем, что он востребован сегодняшним обществом. Пусть и есть в России единицы, которые активно выступают и придерживаться каких-то общечеловеческих ценностей, но их очень мало. Яркий пример – международный правозащитный центр «Мемориал», который закрыли. Правозащитники «запустили» петицию, чтобі разблокировать работу организации. Было собрано 150 тыс. подписей, это в стране, где население – 140 млн человек. Петицию против войны с Украиной подписало 1 млн человек. Это мало. Но если бы это миллион человек вышел на улицу, война бы закончилась.

Кто же тогда может остановить Путина, если не общество, не элита, не окружение диктатора?

Есть ответственность российского общества за преступления, которые совершает государство от их имени. Спасти ситуацию может не только окружение Путина, но и, как говорил Андрей Пионтковский: «должен найтись герой России, который пристрелит Путина как бешеную собаку». Это нужно сделать не только для того, чтобы Путина уничтожить. Это нужно сделать для того, чтобы другим диктаторам было неповадно играться ядерной кнопкой. Мир должен понимать, что сегодня ядерная кнопка находится в руках сумасшедшего человека. Это первый способ изменить ситуацию. Второй способ смести режим – это действия российской общественности, чтобы потом передать его в Гаагу, в международний трибунал. Это может какими-то образом сгладить вину российского общества за то, что происходит.

Все миллиардеры, которые бегают по всему миру, которые заработали состояния на чеченской, грузинской, украинской крови понимают: если Путина обвинят в военных преступлениях, с них тоже спросят. По опыту Нюрнбергского процесса, под военные преступники попадают и те, кто стоял рядом с теми, кто непосредственно совершал преступления и поддерживал режим.

Очевидно, что блицкриг Путину не удался. Ходят много слухов, что у него конфликт с министром обороны Сергеем Шойгу, идет поиск того, кто ответит за провал «спецоперации». Как думаете, окружение Путина может совершить подвиг?

Мне кажется, в окружении Путина нет достойных людей. Это бесхребетные моральные уроды, люди, которые 20 лет обслуживают этого человека и хлопают ему в ладоши. Он же не сейчас начал убивать женщин, детей. Он начал это делать с момента прихода к власти, своего появления на политической арене.

Знающие люди говорят о противостоянии между российскими силовиками, ФСБ и ГРУ за сферы влияния. Как это может помочь Украине?

Путин зачистил все. Вот то, о чем вы говорите, это было вначале. Когда мы общались с уже покойным Александром Литвиненко (сотрудник советских и российских спецслужб. Погиб в 2006 г. в Великобритании из-за отравления полонием), он мне рассказывал о противостоянии в ФСБ. Там кланы питерские и московские. Но в последующие годы они все зачистили, противостояния нет. Кого убили, кого посадили, кого отправили на пенсию. Все, кто не согласен с Путиным, ликвидированы.

«Режим Путина будет свергнут резко и неожиданно»

Позвольте процитировать ваши слова, сказанные «Главкому» в 2014 году: «Малейшее колебание в Москве, малейшее расшатывание позици Путина в Кремле и, я вас уверяю, это будет первый сигнал к изменениям, поскольку через три дня после такого сигнала в Чеченской республике все поменяется. Рамзан Кадыров продержится не более трех дней после того, как уйдет Путин». Как эти колебания будут заменты?

Свергнуть режим. Я не думаю, что это будет плавно. Это будет резко и абсолютно неожиданно. Это не будет процесс, за которым мы будем наблюдать годами. Те, от кого зависит будущее России, понимают, что сейчас вооруженный конфликт – это полное поражение РФ. Затягивание конфликта равносильно затягиванию петли на шее Российской империи, Российского государства.

Насколько вероятны протесты на национальной почве, насколько сильны освободительные движения?

Считаю, что этот вариант исключен. Мы бы не хотели, чтобы Чечня вверглась в военную катастрофу. Мы не были зачинщиками войны с Украиной, но мы должны сделать все, чтобы Украина победила. И в будет этом залог нашей победы. Политически мы можем изменить ситуацию в нашей республике после поражения Путина в Украине. А то, что его сметут, я не сомневаюсь. Пока есть Путин, война в Украине не закончится.

Кадыров у власти в Чечне потому, что его изрядно финансирует Путин. Ввиду жестких санкций это финансирование может оказаться под вопросом…

Если не будет той России, которую мы знаем, третьей чеченской войны не будет. Да, какие-то эксцессы внутри республики возможны, не исключаю. Но кто возглавит республику определит народ. Первоочередной задачей будет проведение выборов, избрать легитимные структуры власти. Для этого мы и сохранили сегодня нашу правовую основу, существующих органов власти, действующих за границей. Выборы будут проходить под эгидой ОБСЕ. При этой организации прошли последние выборы в Чеченской Республике в 1997 году. После этого свободных выборов не было.

Какие республики, которые входят в состав Российской Федерации, наиболее готовы к самостоятельности после смены режима?

Я думаю, что Татарстан, Северо-Кавказский федеральный также при содействии международного сообщества будет готов организовать какую-то государственность. Чечня может быть в этом вопросе главным фактором.

Наш разговор вы начали с того, что выразили готовность хоть сейчас приехать в Киев. У вас есть возможность через «Главком» обратиться к президенту Зеленскому. Что вы бы хотели ему сказать?

Что я готов немедленно прибыть в Киев и стоять с вами до победного. Прошу, дайте соответствующее поручение своим службам для организации моего приезда в столицу Украины… Мое прибытие в Киев может сыграть очень положительную роль по очень многим аспектам, касающихся формирования отрядов, того, как действуют наши чеченские подразделения в составе Вооруженных сил Украины. И я уверен в том, что мы можем повлиять, в частности и на тех, кого Кадыров отправил в Украину.

Михаил Глуховский, «Главком»