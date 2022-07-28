Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)

Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину поранення отримали 15 людей. Про це повідомив глава Нацполіції області Андрій Нєбитов.

«15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків», – йдеться в повідомленні.

Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. Тут ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили по військовій частині на Київщині з напрямку Чорного моря та Білорусі. Є втрати в особовому складі.

До слова, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.