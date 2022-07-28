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На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:50 glavcom.ua
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок
У Київській області зберігається загроза ракетного удару
фото з відкритих джерел

Вранці окупанти завдали по Київщині ракетний удар

Сьогодні, 28 липня, вранці в Києві та Київській області оголошена вже третя повітряна тривога за ранок.

Перша сирена пролунала о 4:10, відбій було дано о 5:18.

Наступна повітряна тривога була оголошена о 5:43, відбій – о 6:13.

Третя тривога оголошена о 6:23 і триває досі.

На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок фото 1
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок фото 2

Під час перших двох тривог пролунали вибухи у Вишгородському районі. Обстріляний об’єкт інфраструктури. 

Раніше повідомлялося, під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.

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