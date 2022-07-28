На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Вранці окупанти завдали по Київщині ракетний удар

Сьогодні, 28 липня, вранці в Києві та Київській області оголошена вже третя повітряна тривога за ранок.

Перша сирена пролунала о 4:10, відбій було дано о 5:18.

Наступна повітряна тривога була оголошена о 5:43, відбій – о 6:13.

Третя тривога оголошена о 6:23 і триває досі.

Під час перших двох тривог пролунали вибухи у Вишгородському районі. Обстріляний об’єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.