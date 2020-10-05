Береза показав відео з місця, де мав бути Музей на Поштовій



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Залишки середньовічної вулиці на Поштовій залишаються без належного нагляду Фото: скріншот відео

Знайдена на Поштовій площі старовинна вулиця руйнується на очах

У Києві руйнується унікальний об’єкт культури – залишки середньовічної вулиці часів Київської Русі, що були знайдені під час реконструкції Поштової площі. Попри спротив громади та істориків вже зрозуміло, що музею тут не буде. Про це у своєму Youtube-каналі повідомив кандидат у мери Києва та лідер «Еко партії Берези» Борислав Береза.

«Навесні 2015 року під час реконструкції Поштової площі у Києві археологи знайшли залишки середньовічної вулиці часів Київської Русі. За їхніми оцінками, така знахідка має історичну цінність не тільки для України, але й усієї Західної Європи. Для кожної цивілізованої країни, але не для чинного мера», – нагадав політик.

Зі слів Берези, ділянка, де виявлені цінні артефакти, була віддана під забудову на підставі сумнівного договору. Йдеться зокрема про компанію «Хенсфорд Україна», яка під приводом реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій отримала вказану ділянку для будівництва ТРЦ.

«Столична влада протягом багатьох років відмовчується, ігноруючи вирішення проблеми. А тим часом старовинна вулиця через контакт з повітрям та зливи просто руйнується у нас на очах. Київ може стати туристичною меккою Європи, і не тільки через доступні ціни на розваги. Історія та архітектура міста дивовижна. Не вистачає лише влади, яка б була зацікавлена в їх збереженні», – вважає Береза.

Він підкреслив, що одним із ключових пунктів його програми як кандидата в мери Києва є збереження історичної спадщини міста.

Також Береза заявив про необхідність заборонити в Києві капітальне будівництво поруч з пам’ятками культури, якщо таке будівництво загрожуватиме стану пам’яток.

Нагадаємо, що залишки середньовічної вулиці, де столична влада обіцяла відкрити Музей на Поштовій, залишаються без належного нагляду вже близько 2 років. Об’єкт постійно підтоплює водою, через що, крім фізичного знищення пам’ятки з’явилась ще й інша проблема – загроза техногенної катастрофи та обвалу.